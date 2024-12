Vergunning windturbines verlengd

De vergunning voor de zes windturbines langs de snelweg ter hoogte van Gistel is verlengd voor nog eens tien jaar. Dat besliste het departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Coöperatieven Beauvent, Elicio WP en Aspiravi beheren de turbines. Het landbouwgebied langs de E40 werd in 2003 afgebakend als projectzone, een jaar later volgde de milieuvergunning voor een periode van 20 jaar. De windturbines produceren elk jaar zo’n 5 miljoen kWh groene stroom.

De Provincie West-Vlaanderen voerde eind 2022 een grootschalig onderzoek uit bij omwonenden van windmolenparken in Desselgem, Gistel, Ieper, Izegem, Sint-Baafs-Vijve en Kortrijk-Harelbeke. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat 76 procent geen overlast ervaart. (TVA)