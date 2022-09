Veel interesse voor groepsaankoop zonnepanelen van de provincie: “Ongeveer de helft voorlopig gereserveerd”

De provincie West-Vlaanderen kreeg op een kleine week tijd al veel reactie op de groepsaankoop voor zonnepanelen. “De helft van de plaatsen zijn al bezet. Daarbovenop is 20 à 30 procent van de voorziene plaatsen tijdelijk ingevuld. Die mensen moeten nu wel nog bevestigen of zij effectief willen doorgaan. Vlug zijn is dus de boodschap”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). Voor de groepsaankoop van thuisbatterijen is er minder enthousiasme.

Vorige week vrijdag lanceerde de provincie West-Vlaanderen een groepsaankoop voor zonnepanelen en thuisbatterijen voor gezinnen en daar kwamen al veel reacties op. “Zo’n 70 à 80 procent van de voorziene plaatsen zijn al tijdelijk ingevuld. Die mensen moeten nu laten weten of ze ingaan op het voorstel. Ongeveer de helft van de voorziene plaatsen is al gereserveerd voor gezinnen, die effectief op hun voorgestelde offerte ingaan”, vertelt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit).

“Het loopt overal storm voor de zonnepanelen”

Vanaf de lancering van de groepsaankoop was het duidelijk dat het ging om een beperkt aanbod. “We rekenen op ongeveer zo’n 1.800 à 2.000 installaties, die we kunnen installeren. Dat hangt natuurlijk ook af van hoeveel zonnepanelen elk gezin wil. Als er 500 gezinnen zijn, die allemaal 40 zonnepanelen willen leggen, dan zullen we wat minder installaties kunnen plaatsen dan wanneer er 2.000 gezinnen zijn, die elk 10 zonnepanelen willen.”

Tegen april 2023

“Door de onzekere geopolitieke situatie en de impact daarvan op de energieprijzen loopt het nu overal storm op zonnepanelen”, gaat Vanlerberghe verder. “Mensen zijn vandaag heel erg met energie bezig en beseffen dat zonnepanelen eigenlijk onafhankelijk van energieleveranciers energie produceren. Bedrijven kunnen de vraag niet meer bijhouden.”

“Als alles goed loopt, zijn de zonnepanelen er op tijd om volgende lente en zomer energie te produceren”

Als alles volgens plan verloopt, zullen de zonnepanelen tegen april 2023 bij de gezinnen geïnstalleerd zijn. “In de wintermaanden produceren de zonnepanelen over het algemeen minder energie. Maar vanaf april schijnt meestal de zon terug volop. Dus we willen graag tegen dan overal met de installaties klaar zijn. We proberen ook een scherpe prijs aan te bieden. De mensen, die tot nu toe intekenden, reageerden positief. Het is dus niet alleen een aangename prijs, maar door mee te doen aan de groepsaankoop kunnen gezinnen ook keuzestress over de installateur en de kwaliteit vermijden.”

Om te kunnen intekenen op de groepsaankoop moeten de kandidaat-gezinnen wel aan enkele voorwaarden voldoen. “Zo moet het dak een gunstige oriëntatie ten opzichte van de zon hebben en moet de structuur stevig genoeg zijn om het gewicht van de zonnepanelen te kunnen dragen. De prijs van de zonnepanelen hangen ook af van het dak. Wanneer een installateur vlot met zijn materiaal bij het dak kan, zal dat uiteraard geen invloed hebben. Maar indien men met zonnepanelen door een rijwoning moet sleuren of zelfs een kraan moet inschakelen om het materiaal over het dak heen te heffen, zal die prijs oplopen.”

Thuisbatterijen minder populair

De interesse in de optie thuisbatterijen bij de groepsaankoop ligt heel wat lager. “Los van de zonnepanelen kunnen mensen zich ook inschrijven voor de aankoop van een thuisbatterij. Dat kan interessant zijn voor de mensen, die al zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Je moet niet inschrijven voor de beide, maar kunt ook gewoon gaan voor elke optie apart. Daar is voorlopig wat minder vraag naar, maar een thuisbatterij heeft zeker en vast zijn voordelen om de overschot van energie, die de zonnepanelen produceren op te slaan”, besluit Vanlerberghe.

De absolute deadline van de groepsaankoop zonnepanelen en thuisbatterij ligt op 14 november.