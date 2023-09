Unizo West-Vlaanderen dient bezwaar in tegen Ventilus: “Serieuze vraagtekens bij dit project”

Unizo West-Vlaanderen zet enkele serieuze kanttekeningen bij de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus. De belangenorganisatie zegt dat er bij zowel ondernemers als omwonenden geen draagvlak voor het project is en zal officieel bezwaar indienen. “Enkel netbeheerder Elia wordt hier beter van, terwijl een degelijk alternatief nooit terdege is onderzocht”, reageert gedelegeerd bestuurder Vincent Kint.

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek rond Ventilus, het project waarbij energie van windmolens op de Noordzee naar het binnenland zal worden gebracht en dat via een nieuwe hoogspanningslijn van noord naar zuid door West-Vlaanderen. “We zijn niet tegen Ventilus en groene stroom, maar we stellen ons toch enkele serieuze vragen bij de totstandkoming van dit project”, aldus Vincent Kint. “Het dossier is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Allereerst lijken zowel Elia als de betrokken overheden er niet in te slagen voldoende draagvlak bij de bevolking te creëren. We mogen niet vergeten dat het huidige voorstel West-Vlaanderen dwars doorkruist. Vreemd genoeg worden de studies van de intendant en professor Westermann zodanig geïnterpreteerd dat het huidige traject hier het enige alternatief is. Ons lijkt het beter te wachten met de aanleg tot de technologie een volledig ondergronds traject wél toelaat en dat zou wellicht vanaf 2030 kunnen. Hoewel er technologische uitdagingen zijn moeten deze alternatieven op zijn minst onderzocht worden om na te gaan of je het project kan realiseren zonder de nadelen die er momenteel mee gepaard gaan. Nu laat de overheid het na om een grondig alternatief deftig te onderzoeken. In een rapport van een paar duizend bladzijden zijn er maar veertig aan een alternatief gewijd.”

Politieke inmenging

Ook de verdeling van de weinige stukken van het traject die nu wél al ondergronds kunnen (8 kilometer in Torhout en 2 kilometer in Izegem – nvdr.) kan op weinig sympathie bij Unizo rekenen. “Bepaalde gebieden krijgen die stukken na politieke inmenging toebedeeld terwijl de rest van de provincie het moet doen met grote masten en leidingen boven de grond”, vervolgt Kint. “Rekening houdend met het feit dat deze lijn een bundelingsprincipe met zich mee brengt staat de deur wagenwijd open voor nog meer lijnen en windmolens langs dit tracé. De visuele impact op het landschap is enorm. De open ruimte wordt nog verder ingeperkt. Voor omwonenden en bedrijven geeft dit bijkomende onzekerheid over de toekomstige inrichting van hun woon- en werkplaats. Over eventuele compensatiemaatregelen die de effecten van deze visuele impact minderen bestaat nog geen duidelijkheid. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hier een overhaaste beslissing is genomen. Wacht zes tot zeven jaar om een beslissing te nemen en de impact op de bevolking wordt drastisch kleiner. West-Vlaanderen verdient beter dan dit. We gaan hier dan ook bezwaar tegen indienen.”

Twee jaar

Skyline Communications in Izegem is één van de bedrijven die rechtstreeks door de komst van Ventilus wordt getroffen. “We vragen al twee jaar een gesprek met minister Demir, maar worden telkens afgeblokt”, zucht Frederik Vandenberghe, die het technologiebedrijf met zijn twee broers runt. “Wat mij stoort is dat niemand omwonenden zal verplichten om onder zo’n lijn te wonen, want er is een opkoopregeling voor hen. Voor bedrijven is daar helemaal niets rond afgesproken, wat de facto betekent dat ze ons verplichten om hier te blijven. Zonder compensatie kunnen we zelfs niet overwegen om te verhuizen, net omdat dit een miljoenenoperatie zou zijn. Ook wij gaan bezwaar indienen, maar maken ons niet veel illusies dat het veel zal uithalen. Naast de mogelijke gezondheidsproblemen en visuele hinder is er ook een enorme minwaarde op ons vastgoed. In Skyline Park verhuren we ruimte aan 35 bedrijven. Sommige onder hen gaven reeds te kennen om hun contract niet te verlengen als Ventilus hier zal passeren. Wij als bedrijf hebben die luxe helaas niet. Als ze een bedrijf willen wegpesten uit Vlaanderen zijn ze heel goed bezig.”

Alle artikels over Ventilus kan je via deze link lezen.