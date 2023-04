UnitronGroup en Soncotra plaatsen Hypercharger in Poperinge om elektrische wagens supersnel op te laden

De bedrijven UnitronGroup en Soncotra kondigen met trots de installatie aan van een openbare Hypercharger van 300 kilowatt in de Frankrijklaan 27 in Poperinge.

De Hypercharger, die 24 uur op 24 beschikbaar is, zal het opladen van elektrische auto’s sneller en efficiënter maken voor alle bestuurders die in de buurt zijn en op zoek zijn naar een snelle oplaadbeurt.

“De Hypercharger past perfect in de groene bedrijfsstrategie van UnitronGroup en Soncotra, die zich richt op investeringen in groene energie via het gebruik van zonnepanelen, het verminderen van plastic afval en een elektrisch wagenpark”, zegt marketingmanager Karel Vandenbroucke.

“We zijn verheugd om deze Hypercharger in Poperinge te introduceren, omdat het onze inzet voor duurzaamheid en een groenere toekomst voor de gemeenschap onderstreept”, aldus Willy Lamaire, voorzitter van de Raad van Bestuur bij UnitronGroup.

Niet voor hybride

De Hypercharger is ontworpen om alle elektrische auto’s op te laden en is niet beperkt tot specifieke modellen. Hierdoor kunnen alle bestuurders van elektrische wagens in de omgeving van Poperinge genieten van snelle en efficiënte oplaadbeurten, zonder zich zorgen te hoeven maken over compatibiliteit.

De enige vereiste is dat de auto volledig elektrisch is en geen hybride. UnitronGroup en Soncotra nodigen alle bestuurders van elektrische wagens in de omgeving uit om de nieuwe Hypercharger te bezoeken en te ervaren hoe snel en efficiënt dit gaat.

Met dit nieuwe oplaadstation in Poperinge blijven de firma’s zich inzetten voor duurzaamheid en een groenere toekomst.

Voor meer informatie kan je terecht op de website van UnitronGroup of via de laadpaal/laadpas applicatie. (AHP)