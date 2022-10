Unilin laat medewerkers mee investeren in duurzame energie en haalt in minder dan 24 uur liefst 400.000 euro op: “Zowel duurzaam als financieel rendement verzekerd”

Voor de tweede keer laat Unilin haar medewerkers mee investeren in duurzame energie voor het bedrijf. Na een succesvolle campagne in maart konden medewerkers nu investeren in de bouw van twee nieuwe windmolens in het Waalse Seneffe. In minder dan 24 uur werd het maximumbedrag van 400.000 euro gehaald.

In maart van dit jaar was de crowdlendingcampagne om te investeren in fotovoltaïsche installaties op de sites in Desselgem en Izegem een groot succes. “In die mate zelfs dat we de vraag kregen om een nieuw initiatief op te starten”, zegt communicatieverantwoordelijke Sander Laridon.

In samenwerking met Engie Electrabel kregen Unilin-medewerkers begin deze week de kans om te investeren in de bouw van twee nieuwe windmolens van de Unilin Insulation-site in Seneffe in Henegouwen. Een enorm succes, want in minder dan 24 uur werd het maximumbedrag van 400.000 euro gehaald.

7,2 megawattuur per jaar

“Onze Belgische medewerkers konden opnieuw meestappen in een duurzaam verhaal en onze ambities op vlak van hernieuwbare energie kracht bij zetten. Zo spelen ze een belangrijke rol in onze energietransitie én biedt de investering ook een interessant financieel rendement.”

Nu gaat het om twee windmolens die meer dan zeventig procent van het elektriciteitsverbruik van de bewuste Unilin-site dekken. “Zo maken we de isolatiematerialen die we er produceren nóg duurzamer”, klinkt het. “Het project draagt ook bij tot de doelstelling van Unilin Group om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 42 procent te doen dalen.”

“Tegen 2030 willen we onze CO2-uitstoot met 42 procent doen dalen. Deze twee windmolens kaderen in deze ambitie”

De crowdlendingcampagne loopt in samenwerking met Engie Electrabel en Spreds, een digitaal platform voor het beheren van investeringen. De twee nieuwe windturbines zullen totaal vermogen van 7,2 megawattuur produceren, het equivalent van het jaarlijkse verbruik van bijna 5.500 gezinnen produceren. “Op die manier zullen we ook de jaarlijkse uitstoot van bijna 3.200 dieselwagens voorkomen.”

Tot 2.500 euro investeren

Elke medewerker kon tussen 500 en 2.500 investeren en mag rekenen op een jaarlijks brutorendement van 4,5 procent gedurende vijf jaar. “In de praktijk betekent dit dat je het gekozen geldbedrag gedurende vijf jaar vastzet en jaarlijks de rente ontvangt die over dit bedrag wordt berekend. Aan het einde van het vijfde jaar wordt het geïnvesteerde kapitaal volledig terugbetaald.”

© Unilin

“Aangezien het om een collectieve investeringscampagne gaat, moest een cumulatief investeringsdoel van 50.000 euro worden bereikt om de campagne te laten doorgaan, maar in minder dan 24 uur klokten we al af op het maximumbedrag van 400.000 euro. Een enorm succes.”

43 procent hernieuwbare energie

Duurzaamheid en circulariteit maken al sinds het begin deel uit van het DNA van Unilin Group. “Ook op vlak van energie hebben we een duurzame en milieuvriendelijke visie en strategie.”

“Onze twee groene-energiecentrales – A&S en A&U Energie – stellen ons in staat niet-recycleerbaar houtafval om te zetten in groene warmte (stoom) en groene stroom (elektriciteit).”

“Daarnaast investeerden we windenergie met drie turbines op de IVC-site in Avelgem en in zonne-energie met 5.550 fotovoltaïsche panelen op de Insulation-site in Desselgem en 2.377 op de daken van onze gebouwen in Izegem.”

© Unilin

Vandaag is 43 procent van de energie op groepsniveau al hernieuwbaar, door groene stroom af te nemen én zelf te produceren. “Op elk van onze sites onderzoeken we consequent hoe we het aandeel groene energie kunnen verhogen.”

8.400 medewerkers wereldwijd

Unilin Group is de wereldwijde referentie in interieurdesign en bouw. Het ontwikkelt, produceert en verkoopt laminaatvloeren, luxe vinyltegels, vinyl op rol, samengesteld parket, tapijttegels, houtpanelen, industriële vloeren, wand- en daksystemen en isolatieplaten.

Het heeft 8.400 medewerkers, verspreid over 105 locaties over de hele wereld, waarvan dertig productievestigingen. In België stel het 3.800 mensen te werk, voornamelijk in West-Vlaanderen op de as Avelgem-Waregem-Wielsbeke-Oostrozebeke-Izegem.