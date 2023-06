Unieke demonstrator voor waterstofproductie voor de kust van Oostende

De Europese Commissie gaf groen licht voor de subsidieovereenkomst van 20 miljoen euro met het projectconsortium HOPE (Hydrogen Offshore Production for Europe). Dit consortium – met onder meer POM West-Vlaanderen als partner – gaat hiermee aan de slag om de technische en financiële haalbaarheid van offshore waterstofproductie en vervoer via pijpleiding naar land aan te tonen. Hiervoor komt er in 2026 een unieke demonstrator in het testgebied van Blue Accelerator voor de kust van Oostende.

Het HOPE-projectconsortium, onder leiding van het Franse Lhyfe, heeft de ambitie om de weg vrij te maken voor grootschalige offshoreproductie van hernieuwbare waterstof. De Europese Commissie selecteerde het HOPE-project als onderdeel van het European Clean Hydrogyn Partnership en gaf een subsidie van 20 miljoen euro. Het goedgekeurde project omvat de ontwikkeling, bouw en exploitatie van een unieke installatie met een vermogen van 10 megawatt. Dit resulteert op termijn in een productie tot vier ton groene waterstof per dag op zee. Via een pijpleiding wordt de waterstof geëxporteerd, samengeperst en geleverd aan klanten voor gebruik in de industrie en transportsector.

Belangrijk voor West-Vlaanderen

West-Vlaanderen heeft de ambitie om een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van een waterstofhub. “De productie van groene waterstof is cruciaal voor de energietransitie en kan ons helpen om onze klimaatdoelen te bereiken”, vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde (CD&V) en voorzitter van POM West-Vlaanderen. “Het biedt ook economische kansen en creëert op termijn heel wat nieuwe banen. Het bevordert de ontwikkeling van een veerkrachtige en duurzame energievoorziening, die helpt om energiezekerheid op lange termijn te waarborgen. ”

Het HOPE-project zal gebruik maken van verschillende innovatieve technologieën en benaderingen, zoals een gerecycleerde offshore barge als productieplatform, een 10 MW PEM-elektrolyse-installatie, een zeewaterbehandelingssysteem met verdampingstechnologie en een flexibele waterstofpijpleiding voor export naar het vasteland. Met de verwachte ingebruikname van de waterstofproductie-, export- en distributie-infrastructuur in 2026, markeert het HOPE-project een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van offshore waterstofproductie op een industriële schaal.