Twintig klachten over installateur zonnepanelen uit Waardamme

Bij consumentenorganisatie TestAankoop lopen een twintigtal dossiers met klachten over het bedrijf Vannec Dakwerken uit Waardamme bij Oostkamp. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het bedrijf zou hoge voorschotten vragen voor de installatie van zonnepanelen, om vervolgens de werken niet uit te voeren.

Verschillende slachtoffers uit de ruime regio en zelfs vanuit Oost-Vlaanderen getuigen over de malafide werkwijze van het bedrijf uit Waardamme. “Ze beloofden dat ze nog voor het jaareinde de zonnepanelen zouden plaatsen, zodat we nog aanspraak zouden maken op een verhoogde premie. Maar ze lieten niets meer van zich horen. Daar stonden we dan met ons voorschot van 6.000 euro dat al betaald was, en zonder bijkomende premie”, getuigt een slachtoffer uit Brakel. Ook een man uit Koekelare en een slachtoffer uit Oostkamp betaalden voorschotten, maar kregen niets geleverd.

Bij TestAankoop hebben ze weet van de problemen bij Vannec Dakwerken. Er lopen een twintigtal dossiers met klachten over het bedrijf. Uit de communicatie met het bedrijf blijkt volgens TestAankoop dat het bedrijf nog niet zo lang geleden werd overgenomen en dat de huidige zaakvoerder kampt met administratieve achterstand van zijn voorganger.

Het is niet de eerste keer dat een installateur van zonnepanelen in opspraak komt. In de sector doen tal van verhalen de ronde over maffiafirma’s en cowboys die vlotte verkopers de baan opsturen, hoge voorschotten incasseren en vervolgens met de noorderzon verdwijnen. Vorig jaar kwam de firma SD Technics & Energy uit Sint-Kruis-Brugge nog in opspraak voor krek dezelfde feiten. Zaakvoerder Dany S. slaagde erin om tientallen te overtuigen om bij hem zonnepanelen te bestellen, inde voorschotten en liet zijn bedrijf failliet gaan.