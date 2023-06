Twee grote stroompannes treffen Westkust, Veurne en Alveringem: “Meer dan 6.000 gezinnen getroffen”

Meer dan 6.000 gezinnen aan de hele Westkust en de streek rond Veurne en Alveringem werden dinsdag rond de middag getroffen door een grote stroompanne. “De oorzaak lag bij twee breuken in een middenspanningskabel los van elkaar. Maar omdat het gebied enorm verspreid was waren heel wat gezinnen getroffen”, zegt David Callens van Fluvius.

Het ging om twee breuken in een middenspanningskabel die los van elkaar stonden. Een eerste probleem werd om 11.25 uur ontdekt in Veurne. “Tussen twee cabines is daar een ondergrondse breuk ontstaan op het middenspanningsnet”, zegt David Callens van Fluvius. “Die kabel loopt naar heel wat andere cabines waardoor heel wat gezinnen getroffen werden. Het gaat om gezinnen uit Veurne, Adinkerke, De Panne, Koksijde en Oostduinkerke. Een groot verspreid gebied maar niet iedereen in dat gebied wordt bevoorraad door dezelfde kabel en werd dus getroffen. In totaal waren toch meer dan 5.000 gezinnen getroffen waardoor we toch van een grote stroompanne spreken. Om 13.14 uur was het probleem opgelost en werd de stroom opnieuw geschakeld. We weten dat het om een ondergronds defect ging tussen twee cabines. Onze meetwagen werd op pad gestuurd om de exacte locatie te bepalen. Daarna wordt een put gegraven en wordt de stroom hersteld.”

Duizend gezinnen bij tweede panne

Een half uur na de eerste grotere panne ontstond echter een tweede, iets kleinere maar nog steeds aanzienlijke panne. Deze keer een tiental kilometer verderop rond Oeren bij Alveringem. “Ook daar ging het om een breuk in een middenspanningskabel dat even voor 12 uur ontstond”, vervolgt David Callens. “Hier ging het om ook meer dan duizend gezinnen die getroffen werden in Oeren, Alveringem, Pollinkhove en Lo. Het probleem daar was iets eerder opgelost, even voor 13 uur. De oorzaak wordt nog onderzocht.” (JH)