Tineke Serru is de nieuwe Jonge West-Vlaamse Ondernemer van het Jaar: “Supertrots, want destijds zijn we aan onze keukentafel gestart”

De Beernemse Tineke Serru mag zich een jaar lang de Jonge West-Vlaamse ondernemer van het Jaar noemen. Samen met haar echtgenoot Jannes Soutaer staat ze aan het roer van ExtraPower, een baanbrekend bedrijf op vlak van zonne-energie in de B2B-sector. “Deze erkenning doet enorm veel deugd”, zegt ze. “Het sterkt ons in onze motivatie om op termijn overal in Europa onze vlag neer te planten.”

JCI ofte Junior Chamber International West-Vlaanderen wil met de jaarlijkse verkiezing van de Jonge West-Vlaamse Ondernemer van het Jaar het ondernemerschap in onze provincie een stevige duw in de rug geven. Vorig jaar viel Steven Callens van het Roeselaarse Sunday in de prijzen, nu gaat de erkenning van de 38 jaar jonge Tineke Serru. Zij runt samen met haar echtgenoot Jannes Soutaer (40) ExtraPower.

“Wij begeleiden professionele spelers bij de duurzame energietransitie, met een duidelijke focus op zonne-energie”, legt de licentiate toegepaste economische wetenschappen uit. “We richten ons bewust op de business to business-markt, waarbij we zowel kmo’s, industriespelers als bijvoorbeeld ook retailparken tot onze klanten mogen rekenen.”

One stop shop

ExtraPower is een one stop shop, stelt Tineke, die naast bedrijfsleider ook toegewijde mama van drie jonge kinderen is. “Wij staan in voor het ontwerp, de bouw het onderhoud en zelfs een eventuele verhuizing van zonneparken”, legt ze uit.

“Hoe complexer een opdracht, hoe liever we het hebben”

“Maar we plaatsen ook slimme laadpalen en batterijen om de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk te benutten. Vorig jaar hielden we ExtraVolt boven de doopvont. Daarmee installeren we volledig zelf hoogspanningscabines en hebben we alle elementen in huis om projecten van a tot z te kunnen afwerken.”

“Zo komt de vooropgestelde timing van een project nooit in het gedrang en kunnen we een antwoord bieden op alle mogelijke vragen.”

Tineke en haar intussen ongeveer veertig krachten tellende team beschouwen België als hun hoofdmarkt, maar richten ook steeds meer hun pijlen op het buitenland. “In 2021 ging ExtraPower Spanje van start, een jaar later begonnen we aan ons Roemeens verhaal te schrijven. In die landen plaatsen ze zonneparken voornamelijk op de grond, terwijl wij de kennis hebben om op daken te werken. Die knowhow willen we ook daar verder etaleren.”

Een gangbaar ExtraPower-project beslaat al snel 2.500 fotovoltaïsche panelen, met een energieopwekking van één megawatt. “Al pakken ook erg vaak veel grotere uitdagingen aan. Hoe complexer een opdracht, hoe liever we het hebben”, glimlacht Tineke.

Verdienste van hele team

De gedreven Tineke groeide organisch binnen ExtraPower. “Ik heb een verleden in de marketing- en HR-wereld, maar ben sinds 2020 fulltime in ons eigen bedrijf actief. Mijn man Jannes bekommert zich om alle technische aspecten, ik om alles wat zich in-house afspeelt. Jannes is onze minister van buitenlandse zaken, ik die van binnenlandse zaken”, knipoogt ze.”

De erkenning als Jonge West-Vlaamse Ondernemer van het Jaar doet Tineke zichtbaar goed. “Een verdienste van ons voltallige team”, benadrukt ze. “We hebben het geluk met erg gepassioneerde mensen te mogen samenwerken die allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: de topkwaliteit van ExtraPower nóg verder de hoogte in duwen. We zijn destijds bij ons thuis aan de keukentafel en in de garage begonnen. Dankzij veel hard werk is dit tot een mooi en beloftevol verhaal uitgegroeid.”

De plannen van Tineke en Jannes blijven ambitieus. “JCI kreeg ons op de radar als snelle groeier, iets wat we de komende jaren willen verder doen. Deze award sterkt ons in onze motivatie om overal in Europa onze vlag neer te planten.”

“Eind dit jaar of begin 2024 willen we ExtraPower Duitsland opstarten en zo olievlekgewijs verder uitbreiden. Op termijn moet ExtraPower synoniem staan voor zonne-energie van de bovenste plank.”

Om die plannen waar te maken, vond het echtpaar in de familie Essers (bekend van het duurzame transportbedrijf, red.) de perfecte partner.

In 2022 bedroeg de omzet 36 miljoen euro.