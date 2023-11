Tiental klanten valt stil na tanken bij Q8 in Roeselare: “Water in de dieseltank”

Verschillende autobestuurders ondervonden de voorbije dagen problemen met hun wagen vlak nadat ze diesel getankt hadden aan het Q8-tankstation langs de Meensesteenweg in Roeselare. Om nog een onduidelijke reden was er daar water in de dieseltank geraakt. “Alle klanten die het slachtoffer werden van dit probleem zullen volledig vergoed worden”, verzekert Katia Van Bouwel, woordvoerster van Q8.

De voorbije dagen kregen heel wat bestuurders van een dieselwagen uit de regio Roeselare en Moorslede af te rekenen met pech. Dit gebeurde kort nadat men getankt had aan het Q8-tankstation langs de Meensesteenweg, op wandelafstand van Euroshop. “Wij hadden er zaterdag iets na 16 uur getankt. We wonen in Oekene en moesten dus niet ver naar huis. Zondag bleef onze wagen op stal, maandag merkten we echter dat er problemen waren”, aldus Gratiana Deman. Samen met haar man ging ze onmiddellijk naar de garage. Daar merkte de garagist dat er water in de dieseltank zat. “De garagist heeft ons een staaltje meegegeven en we hebben contact opgenomen met onze verzekeraar.”

Eenzelfde probleem ondervonden Melissa Declercq en haar vriend uit Moorslede. “Mijn vriend is vorige week maandag gaan tanken en dinsdag is hij nog op zijn werk geraakt. Na een bezoek in de Carrefour viel onze wagen echter stil op de parking van de winkel. We beschikken gelukkig over twee wagens waardoor de wagen er de voorbije dagen kon blijven staan.” Donderdagavond werd hij getakeld. “We zullen onze garagist vragen om ook een staaltje te nemen. De kans is groot dat we geconfronteerd werden met hetzelfde probleem. Mijn vriend had namelijk daags voor ons bezoek aan de winkel nog getankt aan het tankstation.”

Bij Q8 is men op de hoogte van het probleem. Inmiddels werden de dieselpompen aan het tankstation ook afgesloten. “We excuseren ons tegenover onze klanten en nemen dit probleem heel ernstig”, aldus woordvoerster Katia Van Bouwel. Hoe het probleem ontstaan is, is momenteel nog onduidelijk. “Maar er zat inderdaad water in onze dieseltank. Aanstaande maandag zullen er testen uitgevoerd worden om te kijken wat er precies misgelopen is.” Inmiddels kreeg men bij Q8 een tiental meldingen binnen van bestuurders met een dieselwagen die problemen ondervonden na het tanken langs de Meensesteenweg. “Alle slachtoffers zullen volledig vergoed worden. Als er nog mensen zijn die problemen kenden na hun tankbeurt kunnen zij contact opnemen via onze klantendienst.” Binnenkort worden de dieselpompen aan het tankstation ook hersteld zodat klanten er terug zorgeloos kunnen tanken.