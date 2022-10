Thermostaat gaat op 19 graden in alle gemeentelijke gebouwen in Deerlijk

In alle gemeentelijke gebouwen met een thermostaat wordt de basistemperatuur op 19 graden gezet. Dat verduidelijkte schepen Regine Rooryck op vraag van onafhankelijk raadslid Dirk Demeurie tijdens de jongste gemeenteraad. Het is maar een van de vele maatregelen die de gemeente wil nemen om energie te besparen.

“Er zijn op korte termijn heel veel kleine inspanningen mogelijk die toch een substantieel verschil kunnen maken op de eindfactuur”, stelde schepen van Patrimonium Regine Rooryck (CD&V). “Ook op middellange en lange termijn volgen er inspanningen en bekijken we momenteel de financiële en structurele mogelijkheden. De maatregelen die we voorstellen, gelden voor alle personeelsleden en alle gebruikers van de verschillende gebouwen. Sensibiliseren zal daarbij belangrijk zijn.”

“Door de thermostaat in alle gebouwen te verlagen van 22 graden naar een basistemperatuur van 19 graden, kunnen we 21 procent besparen. ’s Nachts, tijdens het weekend of wanneer het gebouw niet in gebruik is, gaat de temperatuur naar 15 graden. In de gebouwen zonder thermostaat gaat de gehele temperatuur van de chauffageketel naar beneden. In plaats van water tot 65 graden te verwarmen en rond te sturen, gaan we naar een watertemperatuur van 50 graden.”

Geen sfeerverlichting

“In gebouwen waar er gesport wordt, gaat de temperatuur van 19 naar 16 graden. Als er geen activiteiten zijn, gaan we hier ook naar 4 à 5 graden minder. Het tijdschema van de thermostaten en klokken zal nagezien worden zodat het efficiënter kan ingesteld worden. In functie van de ventilatie in de gebouwen worden de ramen twee keer per dag gedurende 10 minuten open gezet. We willen ook vermijden dat bij bepaalde activiteiten de buitendeuren te lang openstaan. De timing van open- en dichtgaan van automatische deuren zal daarom gereduceerd worden.”

“Koffiemachines, kopiemachines, projectoren en dergelijke worden volledig uitgezet zodat er geen sluipgebruik van elektriciteit mogelijk is. We moeten goed nadenken over een efficiënt gebruik van ruimtes en gebouwen. Het gebouw van de jeugddienst is heel inefficiënt qua energieverbruik. We overwegen om het gebouw tijdelijk te sluiten en de personeelsleden tijdelijk in de nabijgelegen kantoren onder te brengen. We willen ook de sfeerverlichting aan de gebouwen uitschakelen en de buitenverlichting aan en rond de gebouwen wordt gelinkt aan activiteiten en beperkt in tijd.”

Meer leefloners

Schepen van Sociale Zaken Louis Vanderbeken (CD&V) lichtte de ‘stappen’ van het Sociaal Huis toe. “We hebben er voor gekozen om een brief uit te sturen naar alle mensen die in het verleden recht hadden op het sociaal stookoliefonds om hen erop te wijzen dat ze ook recht hebben op de stookoliecheque van 300 euro. We helpen hen bij de aanvraag. We zijn ook met het idee van collega-raadslid Tundie D’hont aan de slag gegaan en hebben die brief doorgestuurd naar alle seniorenverenigingen.”

“Daar kwam veel respons op, de telefoon staat roodgloeiend in het sociaal huis. We verwijzen dan door naar de zitdagen voor energie, de samenwerking met de energiesnoeiers en, indien gewenst, een maatschappelijk werker. De basisvereiste om dit allemaal te kunnen opvolgen, is voldoende personeelskracht. Geen sinecure. We hebben een stijgend aantal leefloners met dossiers die complexer worden, een stijgend aantal steunaanvragen, de Oekraïense vluchtelingencrisis en daarbovenop de energiecrisis waarvan het einde nog niet in zicht is. We hebben ook de energietelefoon opgericht. De bedoeling is dat het een neutrale en laagdrempelige manier is om het sociaal huis te bereiken.”