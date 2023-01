Thermocar doet opnieuw scanronde in Wingene om warmteverlies in kaart te brengen

Op zondagavond 29 januari en in de nacht op maandag 30 januari zal de thermocar opnieuw uitrijden in Wingene.

Deze wagen scant de gevels met een thermografische camera om zo het warmteverlies bij woningen in kaart te brengen. De gemeente doet voor deze opdracht beroep op het Energiehuis WVI. Momenteel is het koud genoeg om dergelijk foto’s te maken.

“Elke inwoner zal via de gevelscan zicht krijgen op de warmteverliezen in zijn of haar huis”, verduidelijkt schepen van Klimaat en Milieu Brecht Warnez. “Vaak kan je veel energie en geld sparen door eenvoudige maatregelen te nemen zoals isolatie in de rolluikkasten of het vervangen van de tochtstrip aan je voordeur. Maar je moet als bewoner natuurlijk wel weten dat je huis net daar veel warmte verliest. Voor grotere renovaties zijn vandaag ook veel premies en renteloze leningen die vaak onbekend zijn. We gaan daarover blijven informeren”.

Infoavond

In het voorjaar wordt iedereen uitgenodigd op een infoavond waar een expert van het Energiehuis WVI een algemene, technische toelichting zal geven over de warmtescans en subsidiemogelijkheden voor energetische woonrenovaties. Na afloop kan wie interesse heeft een afspraak maken voor een in te plannen individueel gesprek zodat de warmtefoto correct wordt geïnterpreteerd. Er wordt dan ook samen met de bewoners beken welke isolatiemogelijkheden voor de woning het meest geschikt zijn. Ook de inwoners van Zwevezele krijgen opnieuw de mogelijkheid om een afspraak in te plannen op het thermoloket.