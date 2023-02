Thermobeelden en begeleiding zetten Krottegem aan het renoveren

Op zaterdagvoormiddag 18 februari konden de inwoners van Krottegem op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt een dronevlucht van VIVES volgen die thermografische beelden nam van de omgeving. Op die manier zag men live hoe warmte verloren gaat via de woningen en hoe belangrijk een degelijke isolatie is om energieverlies tegen te gaan.

Met deze actie wil de Stad Roeselare renovatie bij haar inwoners stimuleren. In de zogenaamde Energiewijken #VANRSL gaat dat gepaard met concrete acties. Zo wordt in Energiewijk Krottegem gratis renovatiebegeleiding aangeboden, in combinatie met renovatiepremies.

Wonen in een warm comfortabel huis was deze winter niet zo vanzelfsprekend. Nu de energieprijzen een beetje gezakt zijn, schieten veel mensen in actie om voorbereid te zijn op een volgende koude winter. Renovatie van woningen is daarbij cruciaal.

Sinds de start in oktober 2022 van dit collectieve renovatietraject in Krottegem, maakten al 270 mensen een afspraak om hun warmtefoto te bekijken en/of vroegen ze een renovatiescan aan.

De thermofoto als graadmeter voor warmteverlies

Bij alle woningen in Krottegem werd eind 2021 een thermografische gevelscan genomen. Via zo’n unieke warmtefoto is het warmteverlies via de gevels van de woningen zichtbaar.

De inwoners kunnen de thermofoto van hun gevel komen bekijken en krijgen er advies op maat bij. Met snelle en soms eenvoudige aanpassingen, kan immers al een grote verbetering teweeg gebracht worden.

Gratis renovatiebegeleiding in Krottegem

Veel mensen staan echter niet te springen om te renoveren. Het ontbreekt hen aan de nodige tijd, kennis of geld. Daarom biedt de Stad gratis renovatiebegeleiding aan. Er wordt een renovatieplan opgemaakt op langere termijn en je krijgt advies op maat van jouw financiële situatie. Bovendien bepaal je helemaal zelf welke werken je nu wil laten uitvoeren, en welke eventueel later.

Financiële ondersteuning

Ook voor wie schrik heeft voor de kostprijs van renovatie, zijn er verschillende mogelijkheden. Zo ondersteunt de Vlaamse overheid met Mijn VerbouwLening en Mijn Verbouwpremie. En ook de Stad Roeselare helpt waar mogelijk. Voor wie beperkte financiële middelen heeft, is er de prefinanciering van Mijn Verbouwpremie en verhuurders kunnen de verbeteringspremie aanvragen voor de renovatie van een huurwoning.