The Frontliners moet bouw van nieuwe kantine uitstellen: “Geld nodig om facturen te betalen”

Uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie blijkt dat de helft van de Vlaamse sportclubs in financiële problemen zitten door de energiecrisis. Soft- en baseballclub The Frontliners uit Poperinge is genoodzaakt om het lidgeld te verhogen door een stijging in het huurgeld van velden en lokalen. “Ons spaarpotje om een eigen kantine te zetten, moeten we gebruiken om facturen te betalen”, zegt voorzitter Geoffrey Andries.

De Vlaamse Sportfederatie, de koepelorganisatie van de sportclubs in Vlaanderen, deed de voorbije twee weken een bevraging bij de sportclubs in Vlaanderen rond de energiecrisis. Meer dan 750 sportclubs in Vlaanderen hebben deelgenomen aan de bevraging en de cijfers zijn verontrustend. De helft van de sportclubs maakt vandaag al verlies of moet al beroep doen op laatste financiële reserves. Van de deelnemende sportclubs maakt 17 procent structureel verlies, 30 procent spreekt momenteel zijn laatste financiële reserves aan en 35 procent geeft aan dat ze nog net het hoofd boven water kunnen houden. Slechts 18 procent staat er voorlopig financieel nog goed voor.

Spaarpot

Soft- en baseballclub The Frontliners uit Poperinge hoort bij de groep die momenteel financieel nog gezond is. “We hebben geen schulden, maar we moeten keuzes maken en creatief zijn om het hoofd boven water te houden”, zegt voorzitter Geoffrey Andries. “Het huurgeld voor de lokalen en velden is gestegen en op jaarbasis komt dat neer op een paar 1.000 euro. Wij huren aan de stad en we begrijpen uiteraard dat het stadsbestuur ook ervoor moet zorgen dat het financiële plaatje haalbaar blijft. Sportinfrastructuur is duur en dat weten we.”

“Voor het eerst sinds de oprichting van de club in 2010 werd het lidgeld verhoogd”

The Frontliners werd in 2010 opgericht en telt momenteel een 130-tal leden. “We draaien 100 procent op vrijwilligers en zien onszelf als een familieclub. In vergelijking met andere clubs staan we nog in onze kinderschoenen. We hebben enkele goede sponsors waar we zeer dankbaar voor zijn, maar veel sponsors hebben we niet”, zegt Geoffrey. “De financiële gezondheid van onze club houden we altijd goed in de gaten en daarom moeten we soms creatief omspringen met wat we hebben en wat we willen realiseren. We hadden een spaarpotje om een eigen kantine te zetten, maar die plannen stellen we even uit. Dat spaarpotje kunnen we nu goed gebruiken om bepaalde facturen te helpen betalen, want ook wij moeten momenteel goed nadenken hoe we alles haalbaar zullen houden.”

Verhoogd lidgeld

Extra inkomsten zijn bij veel clubs welkom. Het lidgeld werd bij 7 procent van de clubs al verhoogd en 13 procent overweegt dit momenteel. Van de clubs is er 70 procent die de verwarming lager zet of schakelt die zelfs helemaal uit, 10 procent verplicht zijn leden om minder lang te douchen. “Voor het eerst sinds de oprichting van de club werd het lidgeld verhoogd. Voor volwassenen is dit nu 175 euro in vergelijking met 150 euro in 2021. Voor de jeugdwerking was het lidgeld in 2021 zo’n 100 euro en nu werd een stijging van 15 euro doorgevoerd. Dat vinden we natuurlijk jammer, maar het kan niet anders. We namen ook de beslissing om bepaalde toekomstplannen uit te stellen”, vertelt Geoffrey.

“Of we de moed verliezen? Ook hier zullen we wel doorspartelen”

“De opstart van de G-werking bijvoorbeeld. Hiervoor hebben we aangepast materiaal nodig en dat kunnen we ons financieel niet permitteren. Ook de opstart van de recreatieve volwassenenwerking en de scholencompetitie zetten we even op de pauze. Binnen de scholencompetitie willen we pakketten voorzien waarmee scholen aan de slag kunnen. Dit stond al op onze planning vlak voor corona en moest noodgedwongen uitgesteld worden. We hopen om in 2023 hiermee van start te kunnen gaan.”

Ademruimte

De koepelfederatie vraagt niet alleen op korte termijn financiële steun van de overheden om hun facturen te drukken, maar wil ook dat sportclubs beter zicht krijgen op hun energieverbruik via energiescans en dat de nodige duurzame investeringen kunnen gebeuren. “De coronacrisis hebben we goed overleefd. Ledenverlies hebben we niet gehad. Er was zelfs een stijging. Onze club is succesvol en dat zorgt er ook voor dat we extra volk kunnen gebruiken. Recent werd een jeugdwerking opgestart in Krombeke-Vleteren en ook dat is een succes. Wat financiële middelen zouden helpen om wat ademruimte te krijgen. Of we de moed verliezen? Als club hebben we al wat tegenslag gehad. Ik ben koppig en laat niet vlug het hoofd hangen. Ook hier zullen we wel doorspartelen.”