Tegen 2025 worden 18.000 verlichtingspalen in West-Vlaanderen omgebouwd

Op dit moment loopt de grote ‘verleddingsoperatie’ langs Vlaamse gewestwegen: alle verlichting wordt de komende jaren omgebouwd naar ledverlichting. Een gigantische operatie waarbij tegen 2025 maar liefst 78.000 verlichtingstoestellen langs 5.600 kilometer gewestweg omgebouwd worden naar ledverlichting. Nu is West-Vlaanderen aan de beurt: bij ons worden zo’n 18.000 palen aangepakt.

Op dit moment is ca. 20 procent van de verlichting op gewestwegen in Vlaanderen al omgevormd naar led. De ombouw van alle installaties naar ledverlichting zal zorgen voor een energiebesparing van 17,5 GWh op jaarbasis, vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbruik van 5.800 gezinnen.

Op afstand sturen

Naast de grote energiebesparing levert ledverlichting nog een voordeel op. “Na de ombouw zal de verlichting op afstand vanuit het Vlaams Verkeerscentrum gestuurd kunnen worden, zal elk verlichtingstoestel individueel dimbaar zijn en zal er ook gericht gedoofd kunnen worden. Dat maakt onze verlichting een stuk dynamischer”, aldus minister Peeters. “Maar we moeten onthouden dat gewestwegen een grote intensiteit en verkeersfunctie hebben. Veiligheid primeert ten alle tijde. Het principe voor onze gewestwegen is in essentie dezelfde als op autosnelwegen: ‘doven waar het kan, verlichten waar het moet’.”

“Gericht dimmen en doven zal kunnen, maar verkeersveiligheid primeert” – minister Lydia Peeters

Voor minister Peeters moet er dan ook langs onze gewestwegen altijd verlicht worden ter hoogte van rotondes, verkeerslichten, aan op- en afritten of ongelijkvloerse kruisingen en op locaties waar het verkeer veel manoeuvres moet uitvoeren. Ook in bebouwde kommen of op plaatsen met veel bebouwing, op locaties met opeenvolging van voelbare bochten, bij tunnels en onderdoorgangen en bij wegenwerken moet het licht steeds aan blijven.