Tachtig gebouwen zullen visuele hinder hebben van hoogspanningsmasten van Ventilus

Tachtig gebouwen zullen visuele hinder hebben van de vijftig hoogspanningsmasten op een nieuw traject tussen Zedelgem en Lendelede. Tenminste, als de Vlaamse regering het aangepaste Ventilus-project goedkeurt. Inmiddels hebben al vijftig bewoners een bezwaarschrift ingediend.

Nog tot 27 oktober loopt het openbaar onderzoek rond Ventilus, het project voor de aanleg van een hoogspanningsverbinding tussen Zeebrugge en Avelgem. Het moet een duurzaam antwoord bieden op de stijgende vraag naar (groene) energie en moet zorgen voor een robuust en betrouwbaar elektriciteitsnet in West-Vlaanderen en België.

Magnetische velden

Ventilus veroorzaakte heel wat protest, omdat velen een nieuwe hoogspanningslijn in de buurt van hun huis of bedrijf absoluut niet zien zitten. Bovendien heerst er nog onduidelijkheid over de impact van de magnetische velden op de gezondheid. Van de vijf voorgestelde tracés heeft de Vlaamse Regering na lang wikken en wegen één route overgehouden in een ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Dat plan wordt dezer dagen voorgesteld op zeven infomarkten, waarvoor 500 buurtbewoners zich ingeschreven hebben. Vlak voor de start van het infomoment in Zedelgem meldde Ann Heylens, woordvoerder van het Departement Omgeving, dat al vijftig West-Vlamingen een bezwaarschrift ingediend hebben tegen voorgestelde tracé.

Kinderleukemie

Aan de hand van een dertigtal panelen werd maandagnamiddag in salons Denotter het Ventilus-project voorgesteld. Ann Heylens lichtte de nieuwste technologieën toe en weerlegde de mogelijke effecten op de gezondheid: “Er is enkel een statistisch verband gevonden tussen het wonen in de buurt van hoogspanningslijnen en het voorkomen van kinderleukemie. Wetenschappelijk onderzoek kon tot nu toe geen causaal verband aantonen.”

“Er is gekozen voor een tracé met de minste hinder. Er wordt voorgesteld om enkel tussen Zedelgem en Lendelede nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen aan te leggen. Langs dat parcours staan tachtig gebouwen, zowel huizen als bedrijven, die visuele hinder zullen hebben.”

Ondergronds

“Dat bovengronds traject loopt door de gemeenten Oostkamp, Lichtervelde, Wingene, Ardooie, Roeselare, Izegem en Lendelede. Tussen Lendelede en Avelgem, maar ook Tussen Brugge en Jabbeke worden de bestaande lijnen versterkt. In het noorden wordt de lijn tussen de Blauwe Toren en het Waggelwater in Brugge ondergronds gebracht, net als het traject tussen Oostende en Brugge. Kort samengevat: 10 van de 70 km hoogspanningslijnen in West-Vlaanderen komen ondergronds, de nieuwe bovengrondse lijn is 20 km lang, maar wordt gebundeld met de autoweg E403”, aldus Ann Heylens.

Het voorgestelde tracé van Ventilus © Departement Omgeving

Met andere woorden: vooral het nieuwe tracé tussen Zedelgem en Lendelede zorgt voor emotionele discussies. Volgens Marie-Laure Vanwanseele, woordvoerder van netbeheerder Elia, zijn er al individuele gesprekken gevoerd met zeventig bewoners in die regio:

“Voor alle duidelijkheid: indien de Vlaamse regering deze plannen goedkeurt, zal er niemand onteigend worden. Elke bewoner heeft een jaar de tijd om een beslissing te nemen: een schadevergoeding eisen voor de visuele hinder of zijn huis aan Elia verkopen. Er zijn over het nieuwe, 20 km lange traject vijftig hoogspanningsmasten voorzien.”

Timing

Zo ver zijn we nog niet. Na het openbaar onderzoek, dat op 27 oktober afgesloten wordt, heeft de Vlaamse Regering 180 dagen de tijd om de bezwaarschriften te evalueren, de plannen (eventueel) bij te sturen en een beslissing te nemen. Indien het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Ventilus een fiat krijgt, moet netbeheerder Elia in de loop van 2024 een omgevingsvergunning, met de concrete inplanting van de hoogspanningsmasten en de ondergrondse leidingen, aanvragen. Ook hiervoor dient een nieuw openbaar onderzoek op touw gezet te worden.

En de werken zelf? Marie-Laure Vanwanseele: “Tussen het graven van de eerste put en het operationeel zijn van Ventilus wordt gerekend op drie jaar tijd. Pas ten vroegste in 2027 kan dit project klaar zijn.”

Infomarkten

De zeven infomarkten, waarvoor vooraf online diende ingeschreven te worden, zijn

Maandag 25 september 2023 : informatiemarkt versterking bestaande lijn Brugge-Zedelgem van 16u-20u in Zedelgem

: informatiemarkt versterking bestaande lijn Brugge-Zedelgem van 16u-20u in Zedelgem Dinsdag 26 september 2023 : algemene digitale infosessie van 19u-21u30

: algemene digitale infosessie van 19u-21u30 Dinsdag 03 oktober 2023 : digitale informatiesessie versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 19u-21u30

: digitale informatiesessie versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 19u-21u30 Dinsdag 10 oktober 2023 : algemene informatiemarkt van 16u-20u in Brugge

: algemene informatiemarkt van 16u-20u in Brugge Donderdag 12 oktober 2023 : algemene informatiemarkt van 16u-20u in Zedelgem

: algemene informatiemarkt van 16u-20u in Zedelgem Dinsdag 17 oktober 2023 : informatiemarkt versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 16u-20u in Deerlijk

: informatiemarkt versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 16u-20u in Deerlijk Donderdag 19 oktober 2023: algemene informatiemarkt van 16u-20u in Izegem

Info: www.vlaanderen.be/gewestelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplan-ventilus