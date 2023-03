Superkrachtig snellaadstation bij Autohandel Wouter: “Het is onze missie om mee te zijn, en innovatief”

Wouter Van Cauwenberghe heeft bij zijn Autohandel Wouter in de Leon Bekaertlaan in Aalter een snellaadstation met hoge capaciteit geïnstalleerd. Twee elektrische voertuigen kunnen tegelijk worden opgeladen. “Lange wachttijden zijn hier quasi onmogelijk”, zegt Wouter.

Niemand kan ernaast kijken: de gestage opmars van elektrische voertuigen, zowel bij de bedrijven als op de particuliere markt. En op die trend speelt Wouter in met zijn investering. De site is 24/7 toegankelijk. Het project kan op termijn uitgebreid worden met een tweede snellader.

Voordelig tarief

“Met de stroom mee, de trends volgen en innovatief zijn: dat is onze missie”, zegt Wouter (41). “Twee elektrische voertuigen – en lichte vrachtwagens tot 3,5 ton – kunnen tegelijk laden, voor onze gebouwen aan de straatkant. Het is de snelste oplader op de markt, met een capaciteit van 300 kWh per uur. Als het voertuig ervoor voorzien is, kan men tot honderd kilometer per drie minuten laden. Betalen kan met alle courante laadpassen en met de bankkaart. We bieden stroom aan tegen een voordelig tarief. De stroom komt van een zware hoogspanningscabine en van de zonnepanelen op onze loods.”

“Zowat alle wagens zijn tegenwoordig uitgerust met een interactieve gps. Autobestuurders kunnen ook via de verschillende apps zien waar ons laadstation gevestigd is. En een chauffeur die onderweg is – op de E40 naar de kust, langs de Knokkeweg… – kan nagaan of de laadpunten vrij zijn. Lange wachttijden zijn hier trouwens quasi onmogelijk, gezien de snelheid en de capaciteit van onze Hypercharger met twee laadpunten.”

Bolt Energie

“Een extra dimensie voor onze zaak: het teveel aan groene stroom leveren we aan Bolt Energie, een platform voor duurzaam energieverbruik”, zegt de marktbewuste autohandelaar nog.

Wouter Van Cauwenberghe is getrouwd met Stefanie De Meyer; ze hebben twee kinderen: Pepijn (14), die voetbalt bij GL Ruiselede, en dochter Jozefien (11), die als hobby het paardrijden heeft. Het gezin woont in de Kruiskerkestraat in Ruiselede. (RVS)

Autohandel Wouter is gevestigd in Aalter, in de Leon Bekaertlaan 7A, industriezone Lakeland, 0472 96 06 38. Info of vragen: wouter@autohandelwouter.be