Stroompanne treft tussen 500 en 1.500 gezinnen in zuidelijke Westhoek

In de regio’s van Ieper, Poperinge en Heuvelland zaten tussen 500 en 1.500 gezinnen woensdagochtend even zonder elektriciteit.

Netbeheerder Fluvius kreeg rond 6.30 uur een oproep voor een “middenspanningsdefect”. “Dat is een defect ter hoogte van een van de belangrijkste leidingen op ons net, het middenspanningsnet is onze autostrade”, verklaart een woordvoerder van Fluvius. “De oorzaak is voorlopig onbekend.”

Door de stroompanne werden tussen 500 en 1.500 huishoudens getroffen. “Onze mensen zijn aan het werk om het defect te herstellen. Vanuit ons controlecentrum proberen we te herschakelen en de getroffen klanten via een andere weg te voeden.” (TP)