Steeds meer Oostendenaars vinden de weg naar het Energiehuis Oostende

Het Energiehuis Oostende haalde mooie resultaten in 2022. Steeds meer Oostendenaars kloppen er aan voor advies en begeleiding. De energiecrisis speelt daar een rol in, maar het is zeker ook te danken aan het enthousiaste team, extra personeel en meer zichtbaarheid. Het Energiehuis Oostende voerde vorig jaar 409 energiescans uit bij burgers en 36 bij kmo’s. Daarnaast lieten 44 huishoudens zich begeleiden tijdens hun verbouwingswerken. Verder kregen bijna 160 gezinnen renovatieadvies op maat. Tot slot werden er 32 energieleningen toegekend.

Voorzitter Energiehuis Oostende en schepen van Mens en Milieu Silke Beirens: “Ik ben heel tevreden dat de Oostendenaars de weg blijven vinden naar het Energiehuis Oostende. Ons aanbod is uitgebreid, maar we werken altijd op maat. Ik ben bijzonder trots op deze resultaten die een inspanning zijn van het hele team. Verder ben ik fier dat we in deze tijden heel wat mensen kunnen begeleiden om hun energiefactuur onder controle te houden. Dat is goed voor de portemonnee én goed voor het klimaat.”

Energiescans

Om zo veel mogelijk burgers te ondersteunen bij het verlagen van hun energieverbruik zette het Energiehuis Oostende sterk in op de energiescans. In 2022 kregen maar liefst 409 huishoudens bezoek van een energiescanner. Dit is ruim dubbel zo veel dan het vooropgestelde aantal (200 energiescans).

Met de energiescan bereikt het Energiehuis Oostende vooral huurders en inwoners met een beperkt inkomen. De scan richt zich immers vooral op het gedrag van de bewoner, maar bekijkt ook de verwarming, verlichting, elektrische apparaten, isolatie, … Bovendien installeert de energiescanner meteen een pakket energiebesparende maatregelen op maat.

Niet enkel voor particulieren, maar zeker ook voor kmo’s is het meer dan ooit nodig om hun energieverbruik rationeel onder de loep te nemen. Heel wat ondernemers vroegen dan ook een kmo-energiescan aan. In 2022 ging de energieadviseur al bij 36 ondernemingen langs, terwijl er oorspronkelijk zo’n 25 waren ingecalculeerd. De andere bezoeken staan al begin 2023 ingepland en er komen nog voortdurend nieuwe aanvragen binnen.

Renovatieadvies

Wie ingrepen wilt uitvoeren om het energieverbruik van de woning te verlagen, kan een beroep doen op renovatieadvies van het Energiehuis Oostende. Dit zowel voor kleine ingrepen of voor een totale renovatie. De doelstelling was om zo’n 120 huishoudens hierbij te begeleiden. De Oostendenaars schoten het afgelopen jaar duidelijk in actie, want er werden maar liefst 159 renovatieadviezen verleend.

Daarbovenop gingen 44 huishoudens nog een stapje verder en lieten zich van A tot Z begeleiden tijdens de verbouwing. Opnieuw een aantal dat ver boven de aanvankelijke doelstelling van 30 begeleidingen ligt. Ze kregen niet enkel tips, maar de renovatie-ingenieur hielp ook bij het vergelijken van offertes tot en met de oplevering van de werken.

Verbouwen kost natuurlijk geld. Daarom verstrekt het Energiehuis Oostende ook voordelige leningen aan inwoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op het verbeteren van de energieprestatie. In 2022 werden 32 leningen toegekend. Hiermee werd de doelstelling van 30 à 35 mooi behaald.

Energetische ingrepen in stadsgebouwen op koerssnelheid

Ook het verduurzamen van de stadsgebouwen, via het Energiezorgplan II, zit helemaal op schema. Zo renoveerde de Stad o.a. het begeleidingstehuis De Brem op een duurzame manier, kreeg de Bibliotheek slimme ledverlichting, werd het Stadhuis aangesloten op het Warmtenet Oostende en kwam er een grootschalige zonnepaneelinstallatie op het woonzorgcentrum A. Lacourt. Er werden in 2022 ook al voorbereidingen getroffen om in 2023 tal van ingrepen uit te voeren.

Extra focus op lokale uitdagingen door samenwerkingsverbanden

Om extra in te zetten op een aantal uitdagingen die in Oostende specifiek aan de orde zijn, ging het Energiehuis Oostende in 2022 van start als partner in een aantal projecten. In samenwerking met het Europese project CondoReno zette het Energiehuis Oostende bijvoorbeeld extra in op het verhogen van de renovatiegraad van appartementsgebouwen. In Oostende zijn immers 59% van de residentiële gebouwen appartementen.

Energiehuis Oostende in volle groei

Om dit alles te kunnen bolwerken, gingen er in 2022 extra medewerkers aan de slag in het Energiehuis Oostende. Gedurende het jaar groeide het aantal medewerkers van zes naar tien. En momenteel staan er nog vacatures open voor extra mensen. Hoe groter de werking, hoe groter de nood aan gestructureerde administratie en opvolging. Daarom ging het Energiehuis Oostende in 2022 van start met een CRM-systeem.

Het Energiehuis Oostende blikt dus zeer tevreden terug op alle realisaties in 2022 en kijkt vol enthousiasme vooruit naar een ambitieus 2023.