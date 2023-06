Steeds meer landbouwbedrijven investeren in een eigen windmolen: al 58 vergunningen afgeleverd in West-Vlaanderen

Steeds meer West-Vlaamse landbouwbedrijven investeren in een eigen windmolen. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) opvroeg bij Provincie West-Vlaanderen. In de voorbije vier jaar werden 58 vergunningen toegekend. Liefst 27 daarvan werden afgeleverd in 2022. Volgens Tavernier wijst dat op een mentaliteitswijziging.

Volgens Tavernier bekeken veel lokale besturen dit soort kleinschalige windmolens lange tijd met wat argwaan. “Men vreesde vooral voor de impact op het landschap, met de angst dat de constructies de 21ste-eeuwse opvolgers zouden worden van de lelijke TV-antennes. Gelukkig is die perceptie gewijzigd, mee dankzij de landbouwsector.” De cijfers lijken dat de ondersteunen. In 2019 werden 7 dossiers vergund, in 2021 waren dat er 10, in 2021 kwamen er 11 bij en in 2022 stond de teller op 27. Alle vergunde molens in West-Vlaanderen zijn van hetzelfde type. Het gaat om groene molens met houten wieken en een vermogen van 15kW, afkomstig van de Nederlandse firma EAZ Wind.

“Het is geen toeval dat de vergunningen vooral voorkomen in landelijke gemeenten”, gaat Tavernier verder. “Kleinschalige windmolens zijn vooral relevant voor energie-intensieve landbouwbedrijven. In de open ruimte heeft de wind vrij spel en kunnen geen buren gestoord worden. En door de beperkte hoogte is de hinder sowieso beperkt. Bovendien worden in de landbouwsector dergelijke investeringen ondersteund via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds. De grote vraag in 2022 heeft uiteraard wel iets te maken met de energiecrisis, maar we zijn tevreden dat de interesse groeit.”

In Tielt waren Piet Vanbruwaene en Elien Colpaert van Hoeve ‘t Elsthof langs de Schuiferskapelsesteenweg een van de pioniers. Ze namen hun molen in juni 2021 in gebruik, al zijn ze lang de enigen niet met een eigen windmolen. Zo staan er langs de Deinzesteenweg ook twee, onder meer bij Struisvogelboerderij Schobbejaks Hoogte. “Zeker in het licht van de energiecrisis in 2022 is deze investering een goeie zet gebleken”, zegt Piet Vanbruwaene van ‘t Elsthof. “In combinatie met onze zonnepaneleninstallatie kunnen we nu ruim negentig procent van alle elektriciteit die we nodig hebben zelf opwekken.”

Een eigen molen vergt een investering van zo’n 75.000 euro. Al zou dat terugverdiend moeten zijn over zowat acht jaar. “Eigenlijk beschouwen we dit ondertussen als een investering zoals een andere in onze sector”, aldus nog Piet. “Investeren in je bedrijf doe je altijd met het oog op de toekomst en in het geval van een windturbine is dat niet anders.” (SV)