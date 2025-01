Stadsbestuur Damme wijst project windmolen in Den Hoorn af

De stad Damme zal een negatief advies formuleren als energiegroep Eneco effectief een omgevingsvergunning aanvraagt voor een 250 meter hoge windturbine ter hoogte van de Leestjesbruggen in Den Hoorn. Dat bleek op de jongste gemeenteraad, tot grote tevredenheid van de aanwezige buurtbewoners.

De plannen van de bekende energiegroep Eneco en de lokale partner Invento Energy, uit Oostkamp, om in Den Hoorn bij Moerkerke een grote windturbine te plaatsen beroeren duidelijk de gemoederen. De molen met een hoogste wiekhoogte van 250 meter zou komen langs de Natiënlaan aan de Leestjesbruggen over het Leopoldlkanaal en Schipdonkkanaal in Den Hoorn en nabij de dorpskernen van Den Hoorn en, aan de andere kant van de Natiënlaan die wordt omgevormd tot autosnelweg A11, de Maldegemse deelgemeente Middelburg.

Op een infomarkt die de bedrijven onlangs organiseerden om het project toe te lichten, bleek dat er heel wat weerstand was tegen het project. “Het is de Vlaamse minister voor Omgeving (Jo Brouns van cd&v, red.) die bevoegd is voor het al dan niet toekennen van een omgevingsvergunning maar Stad Damme zal wel om advies gevraagd worden. Momenteel is er voor alle duidelijkheid nog geen aanvraagdossier maar we hebben al voldoende info om een standpunt te vormen”, zei burgemeester Coens, die liet weten het in de cd&v plus fractie besproken te hebben.

“Energie-onafhankelijkheid via niet fossiele brandstoffen is in deze tijden heel belangrijk maar er zijn ook andere afwegingen. Bij dit project gaat het niet om elektriciteit die opgewerkt wordt voor lokaal gebruik maar wel voor de algemene energiebehoefte. Dus de maatschappelijke return ligt elders. Bovendien staan er al veel windturbines in Zeebrugge en Maldegem dus we vragen ons af of er geen nood is aan wat ‘landschappelijke rust’. De beoogde site maakt ook deel uit van het Landschapspark ‘t Zwin, wat het ook niet evident maakt. De inwoners van Den Hoorn worden nu al zwaar getroffen door de impact van de werkzaamheden om de N49 om te vormen tot autosnelweg A11 en dan nog zo’n project erbij, met ook schaduw- en geluidseffecten bij het in werking zijn van de molen, wordt wel erg veel voor de lokale gemeenschap om te dragen. Dus zoals het er nu voorstaat zijn wij geen voorstander van dit project.” Ook oppositiefracties de Damse Belangen en N-VA sloten zich hierbij aan.