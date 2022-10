Staden neemt maatregelen in strijd tegen stijgende energiefacturen

In Staden neemt het gemeentebestuur een aantal maatregelen om de stijgende energiefactuur te drukken. Zo kunnen studenten deze winter niet langer gebruik maken van de vroegere gemeentehuizen in Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke om er in alle rust te kunnen studeren.

De vroegere gemeentehuizen zijn naar verluidt te energieverslindend. Volgens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) wordt er wel naar alternatieve locaties gezocht zodat in alle rust samen studeren voor de Groot-Stadense studenten toch mogelijk wordt. Verder moeten verenigingen die energieverslindende gemeentelijke gebouwen huren zoals bijvoorbeeld het vroegere Westrozebeekse gemeentehuis voor het gebruik een extra toeslag van 20 tot 50 euro betalen. Er werd ook beslist om de temperatuur in sporthal De Wankaarde te beperken tot 16 graden.

Samenwerkingsovereenkomsten

Bovendien worden ook de samenwerkingsovereenkomsten met de sportclubs herzien waardoor clubs zelf zullen moeten opdraaien voor de energiekosten. In openbare gebouwen, met uitzondering van woonzorgcentrum De Oever, gaat de thermostaat dan weer niet hoger dan 19 graden. Buiten de gebruiksuren wordt dat zelfs 16 graden. Ook op verlichting wordt bespaard. Zo wordt de verlichting aan kerken, het gemeentehuis en monumenten uitgeschakeld en worden de fonteinen op het Juul De Windeplein in Westrozebeke en in het Brigidapark in Oostnieuwkerke stilgelegd.

Kerstverlichting

Wat kerstverlichting betreft zullen er dit jaar geen verlichte kerstfiguren of kerstbomen met lichtjes in het straatbeeld te zien zijn. “We zorgen wel voor ledverlichting om toch wat hoop en licht in deze donkere en moeilijke tijden te brengen”, aldus burgemeester Vanderjeugd. (BCH)