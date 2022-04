Stad Oostende bindt de strijd aan met energiearmoede

De hoge energieprijzen zijn vandaag hét gespreksonderwerp bij heel wat mensen. Stad Oostende maakte van energiearmoede al langer een prioriteit: er wordt ingezet op trajectbegeleiding voor wie in de problemen zit, maar ook op preventie en energiebesparing. Om ook de welzijnssector hierin volledig mee te krijgen, organiseert de Stad op 24 mei een Energieconferentie waar de problematiek en de mogelijke aanpak worden besproken.

Oostendenaars die het financieel moeilijk hebben konden al langer terecht bij de Dienst Welzijn voor specifieke energievragen. Nu is het duidelijk dat steeds meer Oostendenaars moeite hebben om de stijgende energiefacturen te betalen.

Schepen van Welzijn Natacha Waldmann: “Hoe lager het inkomen, hoe sterker zo’n stijgende energiefactuur doorweegt op het budget. Daarenboven stellen we vast dat mensen die in armoede leven vaak wonen in minder energiezuinige woningen. Zo krijg je een vicieuze cirkel waarbij zij die het moeilijk hebben extra benadeeld worden.” Voor 2022 is al sprake van een verdubbeling van het aantal steunvragen voor energie bij het OCMW.

Trajectbegeleiding en bewustwording

De dienst Welzijn bouwde doorheen de jaren een sterke expertise op inzake de aanpak van energieschulden. Ze begeleiden mensen die worstelen met financiële problemen. De onbetaalbare energiefactuur en de woonkost staan hierbij vaak centraal. Het recht op een sociaal tarief en allerlei extra steunmaatregelen wordt standaard onderzocht. Daarnaast kunnen mensen beroep doen op het Energiefonds of incidentele steun als het echt niet lukt om de factuur te betalen.

Met energiescans, renovatieadvies op maat, groepsaankopen en renteloze energieleningen kunnen we echt het verschil maken op de lange termijn

Stad Oostende voorziet nu een nieuwe gerichte communicatiecampagne rond energiearmoede, onder andere met een flyer die net zoals eerdere campagnes breed zal worden verspreid. De campagne richt zich tot alle Oostendenaars want we zitten allemaal met heel wat vragen rond energie en steeds meer bewoners worden geconfronteerd met stijgende energiefacturen. Een moeilijk te betalen energiefactuur kan ons allemaal overkomen.

Samenwerking met Energiehuis

Preventie is cruciaal. In eerste instantie is het belangrijk om er voor te zorgen dat mensen geen energieschulden opbouwen. Hiervoor kunnen alle Oostendenaars bij het Energiehuis terecht. “Het Energiehuis heeft een pak expertise in huis op vlak van energiebesparing en wil nog nauwer samenwerken met de welzijnssector om zo elke Oostendenaar te bereiken. We gaan verder dan enkel informeren en sensibiliseren: met energiescans, renovatieadvies op maat, groepsaankopen en renteloze energieleningen kunnen we echt het verschil maken op de lange termijn”, aldus schepen voor Mens en Maatschappij Silke Beirens.

Energieconferentie met de welzijnssector

Energiearmoede is een fenomeen waarmee de volledige welzijnssector in Oostende geconfronteerd wordt. Daarom organiseert Stad Oostende in samenwerking met het Energiehuis en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) op 24 mei een energieconferentie.

Het is belangrijk dat de volledige welzijnssector op de hoogte is van de werking van alle diensten en ondersteuning die Stad Oostende aanbiedt om energiearmoede aan te pakken.