Stad Izegem krijgt nieuw fibernetwerk

In Izegem wordt de komende twee jaar een nieuw fibernetwerk aangelegd. Dat moet ervoor zorgen dat inwoners over supersnel internet kunnen beschikken. De stad maakt van de gelegenheid gebruik om het laagspanningsnet van 400 volt verder uit te rollen. Inwoners die in de zone van de werken wonen, worden telkens op voorhand verwittigd met een bewonersbrief.

De werken zullen gespreid over een aantal jaar, gefaseerd in clusters, worden uitgevoerd. De aanleg van het fibernetwerk gebeurt zoveel mogelijk tegelijk met de uitrol van het laagspanningsnet van 400 volt.

Schepen van openbare werken Caroline Maertens: “In een aantal buurten in Izegem hebben we op dit moment nog een 230 volt-laagspanningsnet. Vroeger was dat gangbaar, maar door het gebruik van bijvoorbeeld laadpalen, zonnepanelen, warmtepompen,… is een verzwaring van het laagspanningsnet naar 400 volt nodig. Door die verzwaring van het laagspanningsnet vermijden we bijvoorbeeld ook dat omvormers van zonnepanelen uitvallen. Zo is het net klaar voor de toekomst. Door beide netwerken tegelijk uit te rollen, kunnen we de werken zoveel mogelijk op elkaar afstemmen en extra hinder vermijden.”

Hinder

In principe worden de werken enkel in het voetpad uitgevoerd. Afhankelijk van de lengte van het traject en de omstandigheden in de straat, zullen de werken telkens gemiddeld een week in beslag nemen.

Voor de start van de werken zal Proximus telkens een bewonersbrief en een flyer bedelen met gedetailleerde informatie over de werken. Inwoners die nog vragen hebben, kunnen bellen naar 0800 11 840 of mailen naar glasvezel.izegem@proximus.com of surfen naar proximus.be/izegem.