Sportcentrum Ter Muncken stapt over op ledverlichting

Het sportcentrum Ter Muncken in Avelgem volgt de trend van de straatverlichting in Vlaanderen en zal ook overstappen op ledverlichting. Op deze manier wil de gemeenteraad de hoge energiefacturen intomen.

Ledverlichting brengt namelijk veel voordelen met zich mee. Enerzijds is de levensduur een stuk langer dan die van de tl-lampen die er tot op heden hangen. Anderzijds gaat er minder warmte en energie verloren, wat beter is voor het milieu.

“Dit is een grote stap voorwaarts voor ons sportcomplex”, zegt Liesje Cartreul, schepen van Jeugd & Cultuur, Sport en Toerisme. “Voor onze volleybalclub Kerdavo was dit zelf noodzakelijk. Na de promotie van vorig seizoen voldoet de verlichting niet meer aan de normen. Het is dus een win-win voor iedereen.”

De werken zullen zo snel mogelijk van start gaan met de bedoeling om volgend seizoen onder het nieuwe licht te kunnen sporten. Het zal wel zaal per zaal aangepakt worden, zodat het sportcentrum constant plaats kan blijven bieden”, aldus Liesje Cartreul. (JDB/foto JDB)