Sociale woningen Het Park krijgen zonnepanelen: “Goedkope en duurzame stroom voor sociale huurders”

In opdracht van woonmaatschappij !Mpuls Menen-Wervik liggen er op de daken van sociale meergezinswoningen in de Gosserieslaan op wijk Het Park in Wervik zonnepanelen. “Zo zorgen we voor goedkope elektriciteit voor onze sociale huurders”, aldus directeur Sonny Ghesquière. “Maandag begon de aannemer ook in Menen en Lauwe met het plaatsen van zonnepanelen.

“Het gaat in Wervik in totaal om zestien daken en er zullen zeventig studio’s en flats worden bediend. Plaatsen waar elektrisch wordt verwarmd en nieuwbouw waar wordt gewerkt met warmtepompen geven we voorrang. Dit om ervoor te zorgen dat de mensen hun elektriciteitsfactuur zien dalen.” Het gaat in Wervik om een investering van 242.137,80 euro. De woonmaatschappij werkt samen met de coöperatieve vennootschap ASTER. De aannemer is EnergyVision uit Brussel. De investering zorgt voor een financieel voordeel voor de sociale huurder.

ASTER

De coöperatieve vennootschap ASTER is opgericht voor en door de sociale huisvestingssector en ondersteunt de sociale huisvestingsmaatschappijen maximaal bij de activering van hun zonnepotentieel en bij andere energie- en duurzaamheidsvraagstukken. “De bewoners van sociale woningen met ASTER-zonnepanelen, zowel beschermde als niet-beschermde afnemers, betalen op het moment dat de zon schijnt een tarief dat ongeveer 25 procent lager ligt dan het sociaal tarief of het markttarief”, zegt Sonny Ghesquière.

“De Vlaamse regering bepaalt de tarieven en garandeert zo dat de gelijktijdig verbruikte zonnestroom de goedkoopste elektriciteit is voor de sociale huurders. We zijn eigenaar van de opgewekte stroom en onze huurders betalen enkel voor de zonnestroom die zij verbruiken wanneer de zon schijnt. Er zijn voor de huurders geen bijkomende kosten. Sociale huurders kunnen niet altijd investeren in zonnepanelen, vaak omdat ze niet de financiële middelen hebben, maar ook omdat ze geen eigenaar zijn van de woning. Dankzij ASTER helpen we de energiefactuur van onze huurders verlagen en de energiearmoede aanpakken. Dat we zo ook ons steentje bijdragen aan een beter klimaat, is natuurlijk mooi meegenomen. Een win-winsituatie dus.”

De elektriciteit die niet wordt verbruikt, verkopen de sociale huisvestingsmaatschappijen aan Energie.be. De opbrengsten vloeien volledig terug naar de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale huurders die geen directe toegang hebben tot zonne-energie. De opbrengsten kunnen ook worden gebruikt voor andere duurzaamheidsinitiatieven van de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Zonnepotentieel

De Vlaamse sociale huisvestingssector heeft een gigantisch zonnepotentieel. Met ASTER plaatsen de sociale huisvestingsmaatschappijen de komende vijf jaar zo’n 395.000 zonnepanelen op 52.500 woningen, goed voor een totaalvermogen van 150 MWp.

(EDB)