Sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp in Kuurne investeert in groene energie

Sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp in Kuurne trekt volop de kaart om haar gebouwen milieuvriendelijker te gaan maken.

Als eerste project wil de huisvestingsmaatschappij gaan investeren in 150 zonnepanelen die verdeeld zullen worden over haar gebouwen in het centrum: Andries, De Zwingel, De Brakel, De Repel en De Slijter. Daarmee wenst de Kuurnse huisvestingsmaatschappij in te zetten op het belang van hernieuwbare energie. ”Onze huisvestingsmaatschappij wil ook bijdragen aan een beter klimaat en de strijd aangaan met energiearmoede”, legt Jeroen Dujardin, voorzitter van Eigen Gift Eigen Hulp uit.

“In de eerste fase zullen deze zonnepanelen de energie voorzien van de gemene delen van het patrimonium gelegen in het centrum. De overblijvende energie wordt terug geïnjecteerd in het net en verkocht op de energiemarkt. Op vandaag bestaat er helaas geen vorm van energiedelen. Het ligt echter wel in de bedoeling om de opbrengst van de zonne-energie te verdelen onder de huurders die niet kunnen genieten van zonnepanelen. Een lagere energiekost voor de huurder creëert dan weer financiële ademruimte voor andere levensbehoeften. Op die manier poogt onze huisvestingsmaatschappij ook de strijd aan te gaan tegen armoede. De zonnepanelen moeten ook een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de sociale woningbouw in Vlaanderen. Twee vliegen in één klap dus.”

Nog maar het begin

De Sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp benadrukt echter dat de plaatsing van deze zonnepanelen nog maar het begin is gezien ze ook in hun nieuwbouwprojecten zonnepanelen willen gaan plaatsen. Hierbij denkt de Sociale huisvestingsmaatschappij onder meer aan de projecten de Vlastuin en het vervangingsbouwproject Spijker & Schardauw. Maar ook in de sociale woonwijk Ter Groenen Boomgaard zouden er in de toekomst zonnepanelen worden geplaatst, nadat eerst de daken werden geïsoleerd.

“Sociale huurders kunnen niet altijd investeren in zonne-energie”, gaat Renaat Vandevelde, directeur van Eigen Gift Eigen Hulp verder. “Vaak omdat ze niet de financiële middelen hebben, maar ook omdat ze geen eigenaar zijn van de woning. Dankzij ASTER helpen we de energiefactuur van onze huurders te verlagen en helpen we energiearmoede aan te pakken. Dat we zo ook ons steentje bijdragen aan een beter klimaat, is natuurlijk mooi meegenomen”, aldus de directeur van Eigen Gift Eigen Hulp.

ASTER, de coöperatieve vennootschap opgericht voor en door de sociale huisvestingssector, ondersteunt de sociale huisvestingsmaatschappijen maximaal bij de activering van hun zonnepotentieel en bij andere energie- en duurzaamheidsvraagstukken. (BRU)