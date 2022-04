Sociaal Huis van Deerlijk organiseert zitdagen voor energievragen

Om de burgers van Deerlijk te helpen met al hun energievragen organiseert het Sociaal Huis vanaf dinsdag 3 mei zitdagen in samenwerking met de energiesnoeiers.

“De kosten voor gas en elektriciteit zijn enorm gestegen”, verduidelijkt schepen van Sociale Zaken Louis Vanderbeken (CD&V). “Er zijn voorschotfacturen tot soms wel drie keer hoger dan voordien en de afrekeningsfacturen wachten we met een bang hart af. We ervaren dat het aantal vragen met betrekking tot energie heel sterk de hoogte in gaat. Zit ik nog bij de juiste energieleverancier? Wat betekenen al die cijfers op mijn factuur? Moet ik mijn maandelijks voorschot verhogen door de stijgende tarieven? Kan ik voordeel halen door mee in te stappen in de groepsaankoop van de provincie? Hoe start ik met energetisch renoveren om een lager verbruik te hebben? Heb ik recht op bepaalde premies?”

“Om de burgers van onze gemeente zo goed mogelijk te helpen, organiseren we met het Sociaal Huis, in samenwerking met de energiesnoeiers gratis zitdagen voor alle inwoners. De eerste zitdagen vinden plaats op dinsdag 3 mei, dinsdag 17 mei, dinsdag 7 juni en dinsdag 21 juni, telkens van 9 tot 12 uur in het Sociaal Huis. Wie interesse heeft om langs te komen, regelt best een afspraak via het telefoonnummer 056 73 63 30. We vragen wel om de jaarlijkse eindafrekening en een voorschotfactuur mee te brengen.”

Info: https://www.deerlijk.be/nieuws/zitdagen-ter-ondersteuning-van-energievragen.