Snellaadsite Total Tankstation in Waregem breidt uit

Om tegemoet te komen aan de groeiende noden van klanten, buurtbewoners en bewoners van appartementen, breidde het Total Tankstation-Zuiderlaan 10 uit met maar liefst drie snelladers en twee gewone laders voor elektrische voertuigen.

Met de nabijheid van het centrum van Waregem, het zwembad, Waregem Expo, de honderden winkelpanden en de vele nabijgelegen horecazaken getuigt deze nieuwe service van een unieke strategische invulling. Voor zowel personen-, bestel- en vrachtwagens, staat er steeds 200 kw per laadpunt ter beschikking.

Drankje of hapje

In een veilige omgeving met camerabewaking kan er 100 procent groene stroom worden getankt, met of zonder laadpas. De in het oog springende slogan kaffietje, koekske en zijrre were ip boane! is zeker van toepassing, want tijdens het laden kan genoten worden van een koffie of een ander drankje in de nabijgelegen shop van Total Waregem. Zelfs een warme pizza of sushi eten kan. De automatenshop is immers 24/7 geopend. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met de Europese Unie. (PPW)

Info: 056 60 15 21