Slechts twee gebouwen van de Provincie voldoen aan nieuwe zonnepanelenverplichting: “Maar de rest komt zeker op tijd in orde”

In november 2022 maakte de Vlaamse overheid bekend dat grootverbruikers van elektriciteit vanaf 2025 verplicht zonnepanelen moeten plaatsen op hun dak. Bij Provincie West-Vlaanderen vallen vijf gebouwen onder die verplichting, waarvan er slechts twee al voldoen aan de eisen op vlak van zonne-energie. Dat blijkt uit het antwoord van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) op een vraag van partijgenoot Peter Roose tijdens de provincieraad.

Voor publieke organisaties gelden – gezien de voorbeeldfunctie – nog strengere regels dan voor particulieren en bedrijven. Als een gebouw meer dan 250 megawattuur per jaar verbruikt, dan valt dat gebouw onder de PV-verplichting (PV = fotovoltaïsche zonnepanelen, red.). Daar moet dan minstens een basisinstallatie van 12,5 kilowattpiek (oftewel 30 panelen) komen. Lukt dat niet, dan komen er administratieve boetes.

Investeringen gepland

In West-Vlaanderen is dat het geval voor vijf gebouwen: Provinciehuis Boeverbos, het bezoekerscentrum van ‘t Zwin, het PTI, Provinciedomein Raversyde en Inagro. Enkel die laatste twee beschikken nu al over een PV-installatie die voldoet aan de eisen. “Maar ik ben er zeker van dat ook die drie andere gebouwen tegen 2025 zullen voldoen aan de opgelegde voorwaarden. Wij zijn al jaren proactief bezig met projecten en investeringen op vlak van hernieuwbare energie in onze publieke gebouwen, dat komt dus in orde”, klinkt het overtuigd bij de gedeputeerde.

Vanaf 2030 gelden opnieuw strengere criteria, vanaf dan komen alle gebouwen die meer dan 100 megawattuur per jaar verbruiken in het vizier van de Vlaamse regering. Dan moeten ook het Provinciaal Archief, het hoofdkantoor van Westtoer en het bezoekerscentrum van Provinciedomein De Gavers zonnepanelen installeren. Ook dat zal volgens Jurgen Vanlerberghe geen enkel probleem vormen.