Slechts 20.000 inschrijvingen voor Mega

Een week voor de deadline staat de teller van de West-Vlaamse groepsaankoop voor groene energie op 20.616 afgesloten contracten, goed voor 26 procent van het totaal aantal aanmeldingen. Dit komt zelfs niet in de buurt van het recordaantal in 2021 – toen 77 procent van de geïnteresseerden inging op het voorstel van de groepsaankoop – maar het is toch al iets beter dan vorig jaar.

In 2022 schreven meer dan 90.000 gezinnen en kmo’s zich in, maar Mega – de omstreden winnaar van de groepsaankoop – kon slechts een kwart van die groep overtuigen om effectief een contract af te sluiten. Dat percentage is nu al overschreden.

“We hebben een scherpe prijs kunnen bekomen voor onze deelnemers en zijn tevreden met de stijging in het aantal overstappers. Tot en met maandag 27 maart kunnen mensen nog het aanbod vrijblijvend raadplegen en desgevallend accepteren”, klinkt het bij gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Pas binnen een week weten we hoeveel huishoudens en bedrijven effectief hebben ingetekend bij Mega, maar het ziet er alvast naar uit dat de groepsaankoop ook dit jaar geen daverend succes zal worden.