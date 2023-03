Skyline Communications over tracé Ventilus: “Dit is een mes in onze rug”

Skyline Communications, het grootste getroffen bedrijf op de bedrijvensite langs de E403 in Izegem, is niet te spreken over de beslissing van de Vlaamse regering over het Ventilustracé. “Dit is een mes in onze rug en in die van onze werknemers”, zegt Bert Vandenberghe van Skyline.

In het tracé voor Ventilus dat vandaag aangenomen werd door de Vlaamse regering zullen er boven de kenmerkende Skyline-toren langs de E403 in Izegem in de toekomst nieuwe hoogspanningskabels komen. Even verderop, aan de wijk De Mol, zou Ventilus dan ondergronds gaan. Een onbegrijpelijke beslissing, vindt Bert Vandenberghe van Skyline Communications. “Op de plaats waar meer dan duizend mensen werken gaat men bovengronds en waar er alleen maar weiland is, gaat men ondergronds. Begrijpe wie begrijpen kan”, zegt Bert Vandenberghe.

Volgens minister Demir is het onmogelijk om op die plaats ondergronds te gaan. Er zou te weinig vrije ruimte zijn en bovendien zouden de werken veel te ingrijpend zijn. “Er zou op deze locatie een open sleuf gegraven moeten worden van de grootte orde van de uitgraving van het Albertkanaal, waardoor tijdens de werken die meer dan 2 jaar duren ook een spoorweg, straten en het op- en afritten en de toegang tot het nieuwe ziekenhuis van Roeselare onmogelijk wordt. Verschillende bedrijfsgebouwen en woningen zouden onherroepelijk afgebroken moeten worden tijdens de werken, met een onaanvaardbare impact tot gevolg”, aldus de de minister.

Samen met zijn broers Ben en Frederik bouwde Bert Skyline Communications uit tot één van de toonaangevende bedrijven in de regio en parel aan de kroon van de Izegemse bedrijfswereld. “Twee keer hebben we de Leeuw van de Export-prijs mogen ontvangen, uitgerekend uit handen van de Vlaamse regering. En nu steekt diezelfde Vlaamse regering ons een mes in de rug. En in de rug van onze werknemers. Heel pijnlijk is dat”, vindt Vandenberghe.

Onteigenen

Volgens hem houdt men te weinig rekening met de gezondheid van al wie werkt in de buurt van de nieuwe hoogspanningslijn. “Wij doen er alles aan om onze medewerkers gezond te houden. We delen fruit uit, we stimuleren fietsgebruik, we hebben een fitnessruimte in onze gebouwen, noem maar op. Dan kunnen we het toch niet maken om ze in zulke ongezonde omstandigheden te laten werken, met die kabels boven ons hoofd?”, vraagt Bert Vandenberghe zich af.

Dat de Vlaamse overheid ook de mogelijkheid laat om bedrijven te onteigenen door netwerkbeheerder Elia, biedt geen oplossing. “De financiering van ons gebouw loopt in de tientallen miljoenen euro. Gaan we die prijs ervoor krijgen? En zal men het dan niet opnieuw verhuren, aan werkgevers die minder inzitten met de gezondheid van hun werknemers? Dat is toch geen oplossing. Bovendien vind je ook niet meteen een locatie waar wij opnieuw kunnen opstarten in dezelfde omstandigheden. Wij hebben altijd gezegd dat we gaan vertrekken als Ventilus er komt en we blijven daarbij”, klinkt het. Skyline Communications blijft dan ook strijdvaardig. “Wij gaan er alles aan doen om dit tegen te houden, desnoods ook via juridische weg”, zegt Bert Vandenberghe.