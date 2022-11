Skyline Communications blijft bij standpunt: “Als Ventilus bovengronds komt, zijn we weg uit Izegem”

Het Ventilus-rapport van de Duitse expert Dirk Westermann sloeg ook bij het Izegemse Skyline Communications in als een bom. De internationale topspeler in de techwereld zei eerder al dat het zou vertrekken als Ventilus bovengronds komt en blijft bij die stelling. “Dit rijmt niet met een gezonde werkomgeving voor onze mensen.”

“Ons standpunt is niet veranderd”, benadrukt Bert Vandenberghe, die Skyline Communications samen met zijn broers Bert en Frederik runt. Het bedrijf ligt pal naast de E403 en zou dus de nieuwe hoogspanningslijn aan de voordeur zien verschijnen. “We investeren al jaren fors in het milieu en welzijn van onze medewerkers. En nu gaat de overheid daar met Ventilus regelrecht tegenin. Dat kan gewoon niet.”

Bert Vandenberghe ijvert voor een gezonde werkomgeving. “Daar past een dergelijke hoogspanningslijn niet in. Ventilus is een energiesnelweg voor heel Europa vol magnetische straling. Dit rapport is opnieuw een stap richting bovengronds verhaal.”

“De knoop is nog niet doorgehakt, maar we zien duidelijk waar Vlaanderen naartoe wil. In onze ogen is het ondergronds verhaal nog altijd niet ten gronde onderzocht. Zolang de plandoelstellingen van Ventilus niet aangepast zijn, kan dat ook niet.”

Met pijn in het hart

Als Skyline Communications omwille van het Ventilus-verhaal Izegem moet verlaten, zal dat toch met pijn in het hart zijn, klinkt het. “Hier hebben we onze thuis opgebouwd, maar dit rijmt niet met een gezonde werkomgeving voor ons team. Punt. Hier zijn elke dag zevenhonderd mensen aan de slag. Hun welzijn is het allerbelangrijkste. Waar we dan naartoe zouden gaan? Die vraag zullen we beantwoorden als ze zich stelt.”

Bert, Frederik en Ben Vandenberghe van Skyline Communications. © Skyline Communications

“Als we vertrekken, moeten we bij de Vlaamse overheid trouwens nog zelf over een compensatie onderhandelen. Voor woonhuizen bestaan er duidelijke spelregels rond onteigeningen, bij bedrijven zijn die onbestaand. Ook dát klopt niet, vinden we. Hoe dan ook zullen we blijven vechten om Ventilus ondergronds te krijgen, maar het heeft er alle schijn van dat de toekomst van het project al vast ligt.”

