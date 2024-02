“Serres duurzamer en kostenefficiënter verwarmen”: De Lovie wil CO2-voetafdruk beperken en krijgt hiervoor financiële steun

Met de installatie van een houtgestookte ketel in de serres, wil De Lovie de energie-efficiëntie verbeteren. Impact Together, het filantropisch bedrijfsfonds van BNP Paribas Fortis en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, maakt twee miljoen euro vrij voor 14 verenigingen die hun gebouwen energie-efficiënter willen maken en hun mobiliteit duurzamer willen organiseren.

“Met de installatie van een houtgestookte ketel in de serres, willen wij de energie-efficiëntie verbeteren. Het hout komt uit eigen bos en vervangt het gebruik van gas. Wij investeren zo in een duurzame en innovatieve oplossing om de serres tijdens de winterperiode toch te gebruiken in tijden van energieschaarste en hoge brandstofprijzen. Het gebruik van de serres is van cruciaal belang voor de leerlingen van De Pinker en voor de werking van de hoeve”, verduidelijkt Eva Bouve, medewerker communicatie van De Lovie vzw. “Door het kiezen voor een houtgestookte ketel in plaats van een condenserende aardgasketel kunnen we energie-besparen en de uitstoot van CO2 met bijna 96 procent reduceren.”

Eigen hout

“In de serres teelt hoevewerking De Biotope in de winter stekjes, groenten (grondwitloof, veldsla…) en hopscheuten. De leerlingen van De Pinker leren er bloemen en planten kweken en verzorgen. Deze investering is van cruciaal belang om waardevolle activiteiten blijvend te organiseren voor onze ondersteunde jongeren en volwassenen. Vorige winter konden we deze activiteiten niet doen vanwege het ontbreken van verwarming in de serres. De gestegen energieprijzen dwongen ons om de serres onverwarmd te laten. We hopen om met deze investering dus ook kostenbesparend te werken op de verwarmingskosten, zodat er meer middelen beschikbaar blijven voor onze kerndoelstellingen.”

Met dit project wil De Lovie de serres in de winter duurzamer en kostenefficiënter verwarmen door gebruik te maken van snoei- en resthout uit hun eigen park. “De overstap van gas- naar houtverwarming zal resulteren in een jaarlijkse besparing van 80 ton CO2. Leerlingen en medewerkers van de hoeve zullen de serres opnieuw kunnen gebruiken tijdens de winter. Voor de jongeren draagt dit bij aan de ontwikkeling van verschillende vaardigheden zoals staand werken, fijn en grof werk, klasseerwerk en onderhoud. Zo verwerven zij belangrijke vaardigheden om later in de arbeidsmarkt te stappen. Daarnaast bieden de serres een rustige en persoonlijke werkplek. De houtgestookte ketel biedt een extra dagbestedingsactiviteit en creëert werkgelegenheid in de winter voor 40 hoevemedewerkers en leerlingen van De Pinker. Zij kunnen hout sprokkelen in het bos, meehelpen splitten en de ketel bijvullen. Het draagt bij aan een zinvolle dagbesteding en versterkt de betrokkenheid van beide groepen in het project.”

Winter 2025

In juni 2023 werd gestart met de eerste fase van het project, de initiatiefase. “Tijdens deze fase wordt er informatie verzameld over het probleem, het gebouw, de gebruikers van het gebouw, de financiële haalbaarheid…Sinds januari 2024 starten we met het definiëren van het project. De ontwerp- en voorbereidingsfase zal starten vanaf mei 2024. In augustus 2025 starten we met de installatie van de houtgestookte ketel, silo en het uithaalsysteem voor de silo. We hopen dat de ketel operationeel is tegen de winter van 2025.”