Scholengroep Bewonderwijs versnelt investeringen in energiebesparing

Eerstdaags worden op het pas vernieuwde dak van het college in de Kaaistraat in Oostende zonnepanelen geplaatst.

“De energiecrisis slaat overal toe en dus ook in het onderwijs. Gelukkig werken we sedert een 3-tal jaar aan een energieplan dat we nu versneld uitrollen”, zegt beleidsmedewerker Stijn Vanassche van de scholengroep Bewonderwijs van het vrij onderwijs. Met 2500 kinderen in 13 scholen en 15 schoolgebouwen in Oostende en Middelkerke zijn ze een grote onderwijsverstrekker.

“Dat houdt in dat er in de scholen een meetsysteem is voor gas, water en elektriciteit en we daarmee lekken of piekverbruiken detecteren en terugkoppelen naar de directies. We lieten ook al onze gebouwen doorlichten door het Energiehuis Oostende. Daarnaast is er een proefproject in de lagere scholen in de Gerststraat op het Westerkwartier en de Stanleylaan op de Vuurtorenwijk, twee scholen die we voorzagen van LED-verlichting en zonnepanelen en waarbij de stookplaatsen isoleerden. We volgen deze van nabij op om daarna uit te rollen over de andere scholen. Straks doen we een relighting in 5 scholen.”

Een nieuwe reeks investeringen is er gepland in zonnepanelen. Directeur Katrien Rotsaert van het college in de Kaaistraat. “Ons dak werd onlangs helemaal vernieuwd. Het laat de plaatsing van 34 zonnepanelen met een investering van 15.000 euro toe. De werken starten eerstdaags. We mikken op een jaarlijkse besparing in energie van minstens 3000 euro.”

De scholengroep pakt dan in het voorjaar nog 4 andere gebouwen aan: de lagere school in Lombardsijde, de Heilig Hartschool voor buitengewoon onderwijs in de Clivialaan, de lagere school in Leffinge en Rietzang/TerStreep in Middelkerke. Het voorbije jaar kon de scholengroep nog ‘goedkope’ elektriciteit aankopen. Stijn Vanassche: “Dat gebeurt via een gezamenlijk aankoop met het katholiek onderwijs Vlaanderen. Tot eind dit jaar waren de tarieven gunstiger dan op de particuliere markt. Vanaf 1 januari wordt het wel 50 procent duurder. De plaatsing van zonnepanelen komt dus geen dag te vroeg.”