Romain (84) en Lena (75) verzetten zich tegen komst reusachtige windturbine in Loppem: “We gaan hemel en aarde bewegen om dit te verhinderen”

Al acht jaar verbouwen Romain Decambray (84) en zijn vrouw Lena Vande Kerckhove (75) een historische hoeve in Loppem. Het Waregemse koppel wil er zijn oude dag komen slijten en is dan ook niet te spreken over de plannen voor een gigantische windturbine naast hun domein. “Dit kan nooit vergund worden”, maakt Romain zich sterk. “Zolang je aan de normen voldoet, maakt het niet uit hoe dicht je bij woningen komt”, kaatst de projectontwikkelaar de bal terug.

Lena Vande Kerckhove (75) schenkt een glaasje appelsap in wanneer we de imposante, veertiende-eeuwse vierkantshoeve langs de Rijselsestraat betreden. “Met appels van eigen kweek”, zegt Lena glimlachend, terwijl ze ook een wafel aanbiedt.

“We hebben hier een boomgaard met 250 fruitbomen die in zestig jaar nooit werden besproeid. Bijen zijn essentieel voor de bevruchting van de bloesems, maar als hier straks een enorme windturbine staat zullen die diertjes wegblijven en zullen we geen appels meer moeten plukken. En wat met de vele zwaluwen die hier elk jaar hun nest komen bouwen?”

238 meter

De Oostkampse windprojectontwikkelaar Invento-Energy wil langs de Molendreef, in de zone tussen de hoeve en de autosnelweg E403, een windturbine bouwen met een tiphoogte van liefst 238 meter. De ‘Dreefmolen’ moet stroom opwekken voor 6.900 gezinnen.

“Niets tegen windenergie, maar op die plaats kan zo’n molen nooit vergund worden”, zegt Romain Decambray (84), die met Lena in Waregem woont. “Honderden Loppemse woningen zullen een slagschaduw ervaren, waardoor de molen bij zonnig weer amper zal kunnen draaien. Als ze draait, zal dat dus vooral ’s nachts zijn en zullen we zot worden van het gezoem. Dat ding zal op 220 meter van onze slaapkamer staan.”

Vier generaties

De hoeve is het geboortehuis van Lena en al vier generaties in haar familie. “Mijn man en ik hebben het domein tien jaar geleden gekocht en zijn al acht jaar aan het verbouwen aan het huis”, zegt ze. “Als de werken af zijn, willen we hier komen wonen”, vult Romain, een gepensioneerd tapijtfabrikant, aan.

“Maar mocht hier zo’n enorme windmolen komen, is dat natuurlijk een streep door de rekening. Die toren is vijf keer zo hoog als de Loppemse kerk. En dat terwijl het dorpszicht van Loppem beschermd is. In combinatie met de vier bestaande windturbines op het nabije klaverblad wordt dit een visuele ramp. Ik noem dat ruimtelijke wanorde.”

Verenigd

Inwoners van Loppem en Oostkamp verenigden zich in het Samenwerkingsverband Windmolendreef – een actiecomité willen ze het zelf niet noemen – dat grote vraagtekens plaatst bij de plannen. “Zo’n turbine is een aanslag op onze landelijke en rustige dorpsgemeenschap”, zegt woordvoerder Mathias Vanden Bulcke.

“Ze heeft ontegensprekelijk een invloed op de leef- en woonomstandigheden in de Rietmeers, Rijselsestraat en de wijk Toekomst, maar evengoed in de hele dorpsgemeenschap. Als het tot een openbaar onderzoek komt, gaan we uiteraard bezwaarschriften indienen.” Romain knikt instemmend. “We gaan hemel en aarde bewegen om dit te verhinderen”, klinkt hij vastberaden.

Mag van Vlaanderen

Bestuurder Maarten Vandendriessche van Invento-Engery weerkaatst de kritiek. “Ik begrijp dat er vragen zijn, maar volgens de regels die Vlaanderen oplegt, is deze turbine op die plek inpasbaar”, zegt hij. “We proberen zo ver mogelijk van woningen te blijven, maar daar bestaan geen vaste regels rond. Zolang we voldoen aan de normen rond lawaai en slagschaduw, maakt het niet uit hoe ver de molen van huizen staat.”

“Zo mag een woning niet meer dan acht uur per jaar en maximum dertig minuten per dag een slagschaduw ondervinden. Wanneer die norm overschreden dreigt te worden, valt de turbine stil.”

Waarom zo’n hoge molen? “We moeten van Vlaanderen energetische maximalisatie nastreven”, verduidelijkt Maarten. “Dit wil zeggen dat we een zo performant mogelijk toestel moeten plaatsen. Een turbine met een tiphoogte van 238 meter wekt haast evenveel energie op als de vier turbines op het klaverblad samen. Het nadeel is natuurlijk dat zo’n molen van verder zichtbaar is en vaker stil zal vallen door normoverschrijding.”

Op 14 januari organiseerde Invento-Energy een infovergadering voor de buurt. “En op zaterdag 1 maart deden we dat opnieuw”, besluit Maarten. Momenteel onderzoekt de Vlaamse overheid of de vergunningsaanvraag voldoet aan alle vormvereisten. Als dat het geval blijkt, zal de gemeente het openbaar onderzoek organiseren. Uiteindelijk zal de Vlaamse overheid, op basis van de adviezen en bezwaren, een beslissing nemen omtrent de vergunning.

Info over het project en het samenwerkingsverband vind je op www.dreefmolen.be en www.windmolendreef.be

(AFr)