Rollen omgekeerd: Fransen komen nu in ons land tanken

Merkwaardige taferelen aan de benzinepompen in de grensstreek. Waar het de afgelopen weken speuren was naar Franse klanten, worden de pompstations nu overspoeld door onze zuiderburen. Een nieuwe stap in de energiecrisis werd hiermee gezet.

Een grote korting door de overheid, waar verschillende merken nog een paar extra centen van aftrokken. Sinds 1 september was het voor de Belgische pomphouders die zich al jaar en dag aan de grens bevinden, huilen met de pet op. Niet alleen verloren ze overnacht hun Franse klanten, ook de Belgen vonden vlot de weg naar de Franse tankinstallaties. Met prijsverschillen die soms wel tot 60 cent per liter opliepen, was de rekensom voor velen snel gemaakt.

De leegte van toen maakt plaats voor de overrompeling van vandaag. Het is opnieuw drummen aan de Belgische pompen met op vele plaatsen verkeerschaos tot gevolg.

“En France, c’est la merde maintenant monsieur”, fulmineert een Franse klant die staat aan te schuiven. De man, die speciaal van Armentières naar Komen-Waasten kwam afgezakt, wijst in de richting van de energiecrisis die Frankrijk meer en meer in de ban houdt. Sinds de kortingen in Frankrijk actief werden, kunnen pomphouders met moeite de vraag bijhouden. Daarboven op komen nu nog de gevolgen van de verschillende stakingen die uitbraken in de raffinaderijen en distributiebedrijven, waardoor benzinestations niet meer worden beleverd. De stakingen hebben gevolgen in het volledige land, waarbij chauffeurs uit pakweg Parijs ook uren moeten aanschuiven aan de weinige pompen die nog voorraad hebben.

Voor de Belgische uitbaters zijn de Franse klanten alvast meer dan welkom. De prijzen in België blijven stijgen, waardoor velen vrezen voor het voortbestaan van hun onderneming. De komst van zuiderburen, zelfs aan prijzen die veel hoger liggen dan net over de landgrens, brengt naast geld in het laatje ook opnieuw perspectief.