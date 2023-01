Roeselare zorgt mee voor elektriciteit in Oekraïne

Door de oorlog zitten veel mensen in Oekraïne zonder elektriciteit. Stad Roeselare is solidair met de bevolking en tekende daarom in op een oproep van Europa om generatoren te schenken.

Eind 2022 lanceerde het Europees Parlement samen met Eurocities – het netwerk met meer dan tweehonderd van de grootste Europese steden – de campagne ‘Generatoren van Hoop’. Met deze campagne roepen ze Europese steden en gemeenten op om generatoren te schenken aan Oekraïne.

Internationale solidariteit

De oorlog in Oekraïne duurt onverminderd voort, intussen al bijna een jaar. Elke dag horen we over de wreedheden en bombardementen. Meer dan de helft van het Oekraïense elektriciteitsnet is beschadigd of vernield, waardoor miljoenen Oekraïners zonder stroom zitten. De voorraad aan generatoren in het land raakt uitgeput. Daarom is internationale solidariteit nodig. Dankzij de geschonken generatoren kan er opnieuw elektriciteit voorzien worden aan ziekenhuizen, scholen, opvanghuizen, …

Roeselare, een solidaire stad

“Stad Roeselare tekende ook in op de oproep. De Stad schenkt 2 generatoren aan het noodlijdende Oekraïense volk. Hiermee draagt de Stad haar steentje bij om het basiscomfort voor de Oekraïners te kunnen garanderen in deze koude wintermaanden. De generatoren worden door de federale overheid verzameld en getransporteerd naar Oekraïne”, telt schepen Matthijs Samyn.

De campagne wordt mee gepromoot door Tom Vandenkendelaere, Roeselaars gemeenteraadslid en Europees parlementslid: “Voor het project ‘Generatoren van Hoop’ riep Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola alle Europese Parlementsleden op om hun thuissteden te contacteren, om hieraan mee te werken. Ik ben bijzonder vereerd en tegelijk erg blij dat Stad Roeselare mijn oproep ter harte genomen heeft, en aan dit project meewerkt. In tijden van barre wintertemperaturen en dagelijkse bombardementen op elektriciteitsinfrastructuur maken generatoren het verschil voor de mensen in Oekraïne. De Roeselarenaars laten hiermee hun hart zien, en maken mee het verschil.”

Noodopvang

Stad Roeselare neemt ook een actieve rol op in de opvang en begeleiding van vluchtelingen uit Oekraïne die in Roeselare een tijdelijk verblijfsstatuut hebben aangevraagd. Intussen gaat dit over meer dan 250 mensen.