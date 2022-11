Roeselare zal opnieuw fonkelen: duurzame kerstverlichting zorgt voor magie in Rodenbachstad

Tienduizenden lichtjes zullen de komende maand opnieuw het stadscentrum verlichten. De stad kiest voor hetzelfde concept als vorig jaar, maar met enkele andere accenten. Ondanks de energiecrisis hebben die vele lichtjes amper impact op de energiefactuur. Met dank aan de duurzame weg die de stad enkele jaren geleden al insloeg.

“Het blijft belangrijk om in deze donkere tijden voor charme en sfeer te zorgen”, vertelt Sofie Verstraete van Verstraete Enterprises, verantwoordelijk voor de aankleding. “Dit jaar inclusief kerstchalets die vorig jaar helaas niet konden openen. Zo kunnen we voor een optimale kerstsfeer gaan.”

“Shoppingbeleving en duurzaamheid staan centraal. Om de charmante sfeer te onderstrepen, gezelligheid te creëren en het sprankelende van de feestdagen in de verf te zetten, kiezen we opnieuw voor warme pinkelverlichting”, gaat ze verder. “Bovenop de ledverlichting is ook de 3D-decoratie, zoals de cadeaus en de grote overspanningen, gemaakt uit bio-print. Dit is een ecologisch materiaal met rietsuikerkorrels als basis, die de 3D-printer voeden. Alle kleuren zijn mogelijk. De zeer mooie dagwaarde, wanneer de kerstverlichting overdag niet aanligt, is ongetwijfeld een pluspunt. Zo behoudt het treintje dat vorig jaar nog op De Munt stond tijdens de dag de gouden tint.”

Happy kids

Het concept besteedt veel aandacht aan het alsmaar belangrijker wordend aspect van kindvriendelijkheid tijdens het shoppen. “Als de kindjes blij zijn, zijn de ouders blij, wat ook de winkels en horeca ten goede komt. Veel 3D-decoratie is interactief. Ik denk aan de fotogenieke cadeaus waar je door kan wandelen.”

De verlichting zal in Roeselare en de deelgemeenten dus ietwat anders zijn dan vorig jaar. “De 3D-decoratie zal bijvoorbeeld van locatie wisselen. We zullen ook variëren in de manier van ophangen. We werken met twee soorten overspanningen, die bij elkaar passen en in diverse combinaties mogelijk zijn. Zo wordt het telkens een beetje herontdekken.”

De klimaatswitch is al lang een belangrijk item binnen Roeselare. “Als stad willen we samen met vzw Shopping uiteraard zuinig te werk gaan, in die zin was de duurzame verlichting sowieso al een strategische keuze, sinds we het bestuursakkoord penden om klimaatneutraal te worden tegen 2050”, vertelt burgemeester Kris Declercq. “De vermindering van energieverbruik wordt gerealiseerd door grote investeringen, maar ook door een combinatie van vele kleinere maatregelen, zoals het verduurzamen van kerstverlichting. Normaal hebben we ook een ijspiste, maar dat concept met torenhoge energiekosten past niet in het verhaal van duurzaamheid en dus kiezen we voor een energievriendelijk alternatief: de rolschaatsbaan.”

Essentieel

Slimmer te werk gaan dus, eerder dan verminderen. “Roeselare wil voor bewoners en bezoekers een warme en gezellige stad zijn. Kerst is een essentiële periode voor shoppingstad Roeselare. Kwalitatieve kerstverlichting zorgt bij uitstek voor een gezellige en warme aankleding van de stad.” Concreet wordt de kerstverlichting dit jaar op 9 december aangestoken, vlak nadat Sinterklaas het land verlaten heeft. “We verwachten een bijzonder drukke kerstperiode in Roeselare. De stad zal er prachtig uitzien en er worden diverse activiteiten en optredens geprogrammeerd in de kerstweekends. De kerst- en eindejaarsperiode is sowieso één van mijn favoriete periodes van het jaar!”, aldus burgemeester Kris Declercq.