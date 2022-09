Roeselare pakt uit met vijftien punten om energie te besparen

Van de lichten ’s nachts in bepaalde woonwijken dimmen tot de verwarming op sommige locaties minder hoog zetten. Roeselare heeft een vijftienpuntenplan opgemaakt om zich te wapenen tegen de uit de pan rijzende energieprijzen. Naar inwoners toe wil de stad nog meer het aanbod premies duidelijk maken en op andere vlakken sensibiliseren.

Besparen kan de stad alvast op vlak van verlichting. “De omschakeling naar ledverlichting in onze eigen gebouwen is al langer bezig, maar we gaan daar nog verder op inzetten”, aldus burgemeester Kris Declercq (CD&V) en klimaatschepen Michèle Hostekint (Vooruit).

Openbare verlichting

“We voorzien ook in duurzame openbare verlichting, de straatlampen. Op dat vlak hopen we 36 procent te kunnen besparen. Verder rusten we nieuwe openbare verlichting verder uit om ze individueel te kunnen aansturen. In nieuwe wijken bekijken we dan weer om de ledverlichting tussen 22 en 6 uur naar 20 procent lichtsterkte te brengen. In nieuwe verkavelingen die nog niet bewoond zijn gaan we de lampen dan weer helemaal gedoofd laten tot er mensen naartoe verhuizen.”

Op vlak van verwarming gaat de stad de radiatoren terugdraaien tot er 18 graden op prijken. “Nu staan die nog standaard op 21 graden op koude dagen”, klinkt het. “De stad realiseerde al installaties van op afstand bestuurde verwarming in haar gebouwen zodat ze die nu slimmer kan sturen, zodat niet alle ruimtes samen opwarmen.”

Duurzaam stadhuis

De stad verwijst ook naar haar eerder opgerichte taskforce Energie. Die gaat na welke verbruiksbeperkende maatregelen hij nog kan nemen, bovenop de reeds bestaande energiebesparende maatregelen.

“De komende tijd gaan we dat concretiseren”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V). “De stad maakt momenteel ook werk van de bouw van het duurzaamste stadhuis van het land. We leggen ook minstens 1 Gigawatt aan zonnepanelen aan en we zijn koploper in de uitrol van het Vlaams warmtenet, wat op dit moment een equivalent van 8.000 huishoudens betekent.”

Sensibilisatie

Er is ook het eerder gelanceerde project Energiewijken, waarbij de stad inwoners van specifieke wijken ondersteunt met workshops rond energie besparen, renovatiebegeleiding en energiescans.

“We zetten ook verder in op die sensibilisatie, met onder andere een energieontbijt, waarbij we tips aan kwetsbare groepen geven.”

Premies

Roeselare verwijst verder naar lokale premies zoals de prefinanciering van de Vlaamse Renovatiepremie, tot een premie voor verhuurders en een adviescheque voor een woning aangekocht door starters.

Vorige winter investeerde de stad ook al in duurzamere kerstverlichting uit leds. Voor de ijspiste is toen ook al een energiezuinige koelinstallatie aangekocht en een overkapping voorzien om het energieverlies te beperken.