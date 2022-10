Restaurant ‘t Nonnebos sluit twee extra avonden in de week door stijgende energiefactuur

Het bekende restaurant ‘t Nonnebos in Zonnebeke besliste om vanaf deze week niet langer te openen op woensdag -en donderdagavond. Het is een gevolg van de energiecrisis, waarbij de facturen de pan uitswingen en de klanten minder op restaurant gaan tijdens de week.

“Onze facturen gaan de hoogte in en we draaien minder omzet omdat de consument minder kan uitgeven”, duidt zaakvoerder Mathias Ver Eecke (28) de vicieuze cirkel.

Maal acht

Na een topzomer kende ‘t Nonnebos een moeilijke septembermaand. “De energiecrisis brak uit en er was slecht weer”, zegt hij. “In de zomer hoef je bovendien de verwarming niet aan te leggen. Nu moeten we weer meer dan 500 vierkante meter – inclusief indoor speeltuin – verwarmen. De energiefactuur swingt ook bij ons de pan uit. In vergelijking met een jaar geleden is de elektriciteitskost acht keer zoveel, gas is het drievoud. Daarnaast kenden we nog meer pech. Het vast contract – met goede voorwaarden – liep net af middenin de crisis. Bovendien konden onze zonnepanelen pas na de zomer in werking treden. Er was serieuze vertraging voor de omvormer (die gelijkstroom omzet tot wisselstroom, red.), waardoor we het beoogde rendement in de zomer niet konden halen.”

Kosten-baten

Al die zaken noopte Mathias, die het restaurant uitbaat met zijn partner Joske Mattelaer, tot extra sluitingsmomenten. “Je maakt een kosten-batenanalyse en dan kom je tot de vaststelling dat je op de kalmere momenten meer kosten dan omzet maakt. Voor alle duidelijkheid: we zitten niet in de problemen, maar om die in de toekomst te vermijden hebben we proactief gereageerd en beslist om tot nader order op woensdag -en donderdagavond niet meer te openen. We sluiten die dagen af met onze tearoom in de vooravond rond 18 uur. Hoelang we deze maatregel invoeren? Dat weten we nog niet, vermoedelijk zal dit nog het ganse jaar van kracht zijn. In december nemen we nog ons jaarlijks verlof. Ik heb geen weet van collega’s die iets gelijkaardigs zullen doorvoeren, maar ik ben ervan overtuigd dat er nog horecazaken zullen volgen.”

Deze beslissing heeft weinig invloed voor het vaste personeel. “Ze worden iets meer in het weekend ingezet en we maken minder gebruik van jobstudenten en flexi’s. Nochtans is er nu net weer meer vraag van flexi’s. Het is een beetje paradoxaal: er is minder werk, maar er zijn meer mensen die willen werken.”

Tijd voor gezin

Toch is er ook nog positief nieuws aan deze maatregel. “We hebben op woensdag en donderdag vroeger gedaan met werken. Op die manier kunnen we meer quality time doorbrengen met onze zoon Viktor, die bijna drie is.”