Raadslid Ann Deseintebein (Vooruit) lanceert idee oprichting eigen windmolen- en zonnepanelenpark

Tijdens de gemeenteraadszitting keurde oppositieraadslid Ann Deseintebein (Vooruit) in tegenstelling tot de CD&V, het duurzaam energie- en klimaatactieplan goed en verraste iedereen met het lanceren van het idee voor de oprichting van een eigen gemeentelijk windmolen- en zonnepanelenpark waarvoor de inwoners aandelen kunnen kopen en zo hun energie bijna gratis zouden kunnen verkrijgen.

“Ik pleit ervoor dat onze gemeente in onze eigen energie te voorziet. Concreet wil ik ervoor pleiten dat de gemeente een eigen energiepark opricht waarbij we zelf energie produceren die we dan bijna gratis aan onze inwoners kunnen leveren”, vertelt Anne Deseinebein enthousiast. ”Op die manier zouden we voor onze energie ook niet meer afhankelijk zijn van de energiemultinationals of van het buitenland en de prijsschommelingen. Het zou er ook voor zorgen dat de energie voor iedereen betaalbaar is.”

“Het is oorspronkelijk een idee van mijn papa Gilbert, die in de jaren 70 en 80 politiek actief was, en op een dag thuis met het idee van een windmolenpark langs de Zedelgemsesteenweg op de proppen kwam”, vervolgt Ann. “Voor die tijd was dat heel vooruitstrevend, het leek een utopie, waardoor zijn idee toen niet ernstig genomen werd. Ik daarentegen vond het als kind een geniaal idee dat mij nooit meer heeft losgelaten. Integendeel, bij mij kreeg het doorheen de jaren steeds meer vorm, vooral tijdens de huidige energiecrisis. Ondertussen is de tijd rijp om het idee van een energiepark te realiseren.”

Financieel kostenplaatje

Ann ziet in de gemeente een aantal plaatsen waar het mogelijk is om een energiepark, bestaande uit één of twee windmolens en zonnepanelen, te realiseren. Zo denkt ze aan de Zedelgemsesteenweg richting Oostendesteenweg. “Bedoeling is om als gemeente energie te produceren en de inwoners samen met het gemeentebestuur eigenaar te maken van het energiepark. Hiervoor kunnen er jaarlijks een soort van energie-aandelen verkocht worden”, luidt het bij Ann. “Via dergelijk systeem zou het mogelijk zijn om aan de inwoners bijna gratis energie te leveren waarbij we ook een gemeentelijk energiebedrijf oprichten zoals in Merksplas waar Ebem, het energiebedrijf volledig in handen is van de gemeente.”

Aan de realisatie hangt natuurlijk een financieel plaatje. Het VEKA, het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, schat dat het 3,81 miljoen euro kost om een turbine van 3MW te bouwen op het land. “Zo’n windmolen kan ongeveer 6,5 miljoen kWH per jaar aan stroom opwekken. Onze gemeente telt ongeveer 6000 huishoudens waardoor een 4-tal turbines nodig zijn. Een combinatie met zonnepanelen is natuurlijk ook een optie. Over een periode van 15 jaar zou het gaan om een bedrag van 255.000 euro per jaar voor één windmolen of 1 miljoen twintigduizend euro voor vier stuks”, cijfert Ann luidop. ”In de praktijk zou het jaarlijks bedrag, inclusief de kosten voor onderhoud en het aanleggen van een spaarpotje, om in de toekomst nieuwe turbines aan te kopen, kunnen gedeeld worden door het aantal huishoudens. Bijkomend kan de gemeente hiervoor ook subsidies verkrijgen. Wetende dat je in ruil voor aankoop van energieaandelen (vb ter waarde van € 1000 per jaar – maandelijkse betaling zeker mogelijk) een jaar gratis groene energie krijgt, ik zou geen twee keer moeten nadenken”, besluit Ann Deseintebein die nog meegeeft dat eenzelfde regeling ook kan uitgewerkt worden voor bedrijven. “De stroom die niet kan verbruikt worden, kan ook doorverkocht worden en hiervoor kan er dan bijvoorbeeld samengewerkt worden met een coöperatiepartner als Ecopower.“ (EV)