Provincie West-Vlaanderen voorziet extra laadpaal (met twee laadpunten) op domein Wallemote-Wolvenhof

Tijdens de zitting van 20 februari 2025 keurde de deputatie van de provincie West-Vlaanderen de installatie goed van een nieuwe publieke laadpaal op de parking van het provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof. “De nieuwe infrastructuur biedt gebruikers een handige laadoptie op dit prachtige domein en draagt bij aan het realiseren van een klimaatneutrale provincie. Ik ben tevreden dat we dit initiatief samen met Total Energies kunnen realiseren”, stelt gedeputeerde van Mobiliteit Kelly Detavernier (N-VA).

Op 22 juni 2023 besliste de provincieraad van West-Vlaanderen om gebruik te maken van de Vlaamse concessieovereenkomst met Total Energies. Deze samenwerking maakt het mogelijk om publieke laadinfrastructuur te installeren op provinciaal patrimonium. De plaatsing van deze nieuwe laadpaal sluit aan bij de ambities van de Provincie om de overgang naar duurzame mobiliteit te versnellen. “Het provinciedomein met de twee kastelen Wallemote en Wolvenhof is een echte publiekstrekker. Bepaalde activiteiten in het kasteel Wallemote brengen mensen van alle uithoeken naar Izegem. Zo trok de laatste expo in het kasteel meer dan 1.300 bezoekers en dan is laadinfrastructuur op het domein zeer handig, vooral omdat het provinciedomein wat afgelegen is”, verduidelijkt Izegems provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

“De levering, plaatsing, aansluiting, exploitatie en onderhoud van de nieuwe laadpaal met twee laadpunten ter hoogte van de Kokelarestraat 83 zal gebeuren door Total Energies. De provincie West-Vlaanderen staat in voor de signalisatie en vloerstickers zodat de parkeervakken gereserveerd blijven voor elektrisch laden”, besluit Kelly Detavernier.