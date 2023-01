Provincie West-Vlaanderen start met nieuwe groepsaankoop groene stroom en gas

Particulieren en ondernemingen kunnen zich ook dit jaar vrijblijvend en gratis online inschrijven voor de groepsaankoop groene stroom en/of gas van de Provincie West-Vlaanderen, de gratis infolijn (0800 18 711) of via een loket.

Met deze nieuwe groepsaankoop wil de Provincie West-Vlaanderen haar inwoners en ondernemingen de kans bieden om te besparen op hun energiefactuur. Door een groot volume gezamenlijk aan te kopen via een veiling kan een goede prijs worden bedongen. De overstap wordt volledig geregeld. Ook het milieu wordt niet vergeten, want het provinciebestuur kiest voor 100% groene stroom. Inschrijven kan tot en met dinsdag 7 februari.

Verder verloop

De veiling voor energieleveranciers is voorzien op woensdag 8 februari 2023. Daarna krijgen alle ingeschrevenen een persoonlijk voorstel voor een contract van 100% groene stroom en/of gas voor één jaar. Handig: de besparing ten opzichte van het actueel marktaanbod is meteen te zien. Pas dan dient beslist te worden om al dan niet in te gaan op het aanbod.

Eerdere groepsaankopen

Bij de groepsaankoop groene stroom en gas van de Provincie West-Vlaanderen van vorig jaar sloten 23.750 deelnemers (1 op de 4 deelnemers) een energiecontract af bij Mega. Er waren toen wel wat twijfels rond de energieleverancier. “Vorig jaar kwam heel wat commotie rond de aanbieder, maar negen maanden verder zien we dat alles perfect is verlopen. Mensen die op zoek zijn naar zekerheid kunnen deelnemen aan de groepsaankoop”, zegt gedeputeerde van Milieu en Energie Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) in een reactie aan VRT.

Permanente opvolging

Naast de maandelijkse opvolging van de afgesproken prijsformules, heeft de Provincie er o.a. voor gezorgd dat de groepsaankoopklanten van Mega zelf konden bepalen (opt-in) of ze al dan niet hun voorschotbedrag wilden verhogen.

Bij veel leveranciers wordt het voorschotbedrag namelijk automatisch verhoogd en moet de consument tijdig zelf actie ondernemen als hij/zij deze verhoging niet wenst (opt-out).