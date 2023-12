Provincie stelt bijzondere commissie samen om West-Vlaamse capaciteitsproblemen op het hoogspanningsnet te bekijken

Vorige week stuurde hoogspanningsnetbeheerder Elia een interactieve kaart uit waaruit bleek dat er in onze provincie amper tot geen onthaalcapaciteit meer overblijft om bijkomende windturbines, zonneparken, batterijparken of andere elektriciteitscentrales aan te sluiten. “Een wake-upcall”, noemt West-Vlaams gedeputeerde Jean De Bethune dit nieuws. “Maar we moeten nog niet meteen beginnen te panikeren.”

Bij het opmaken van de kaart houdt Elia rekening met alle reed geplande aansluitingen van grote projecten én de verwachte groeiende vraag voor laadpalen, warmtepompen en zonnepanelen bij particulieren. Maar daarna is de capaciteit op het net voor West-Vlaanderen wel echt op. Onze provincie kleurt donkerrood, wat wil zeggen dat bedrijven geen grote projecten meer zullen kunnen lanceren als ze daar een nieuwe of zwaardere bedrijfsaansluiting voor nodig hebben. Pas wanneer Ventilus gerealiseerd zou zijn – tegen 2030 – zou er opnieuw een klein beetje ademruimte zijn.

Oplossingen

“Zowel op economisch als klimaatambitieus vlak is deze situatie problematisch. Is het zelfs de moeite om een provinciale groepsaankoop voor zonnepanelen op te starten als er toch geen capaciteit meer is?”, vroegen provincieraadsleden Peter Roose en Maarten Tavenier zich af. Ze werden (deels) gerustgesteld door gedeputeerde Jean De Bethune tijdens de provincieraad van 14 december.

“Het is zonder twijfel een terechte bezorgdheid. De kaart van Elia was ook voor ons een echte wake-upcall. Aan de andere kant is het ook wel positief, want dit betekent wel dat industrie en ecologie elkaar gevonden hebben”, aldus de gedeputeerde.

“We mogen in onze paniek geen overhaaste en ondoordachte beslissingen nemen inzake Ventilus”

“De nakende verzadiging van het net is een aandachtspunt waar we aan de slag mee moeten. Het is de bedoeling dat we in januari, ten laatste februari, een bijzonder comité samenstellen om dit dossier te bekijken. Maar we moeten nog niet meteen beginnen te panikeren. Elia houdt rekening met een verwachte groei, mensen mogen dus zeker nog zonnepanelen leggen. En nog belangrijker: we moeten er ons ook van behouden dat die paniek ons ertoe zou leiden om overhaaste en ondoordachte beslissingen te nemen inzake Ventilus. Ventilus moet er komen, dat is duidelijk, maar we moeten nog steeds nadenken over alle voorwaarden en opties. Het tekort aan capaciteit is een reëel probleem, maar ik ben er zeker van dat we samen met de experts tot mooie oplossingen kunnen komen.”

Tot slot benadrukt de gedeputeerde dat het belangrijk is dat onze provincie de aantrekkingskracht naar buitenlandse investeringen niet verliest, en dat er moet voor gezorgd worden dat bedrijven die willen verduurzamen, dat ook kunnen blijven doen.