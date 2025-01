Protest vindt gehoor, Oostkamp wil geen windturbine van 235 meter hoog in Kampveld: “Complexe uitdaging in dichtbevolkte regio”

Het college van burgemeester en schepenen van Oostkamp heeft een negatief advies uitgebracht over de aanvraag voor de oprichting van een windturbine met een maximaal vermogen van 5 MW in het industriegebied Kampveld. Hoewel het college duurzame energie hoog in het vaandel draagt, heeft het de plicht om aanvragen kritisch te beoordelen en belangen van alle betrokkenen zorgvuldig af te wegen.

Het college erkent de dringende noodzaak van hernieuwbare energie en blijft zich inzetten voor initiatieven die bijdragen aan de energietransitie. “We begrijpen dat lokale bedrijven, onder invloed van Europese en Vlaamse regelgeving én een veranderende marktvraag waarin duurzaamheid steeds belangrijker wordt, deze transitie moeten doormaken. Toch moet elk project voldoen aan voorwaarden die zowel het milieu als de leefbaarheid van de gemeenschap respecteren”, zegt burgemeester Jan de Keyser.

Bezwaren van de lokale gemeenschap

Tijdens het openbaar onderzoek werden circa 850 bezwaren ingediend. De voornaamste zorgen betroffen mogelijke geluidsoverlast, slagschaduw, visuele hinder en de nabijheid van de turbine tot woon- en natuurgebieden. Daarnaast leidde een gebrek aan duidelijke communicatie over de plannen tot wantrouwen binnen de gemeenschap.

Er zijn onvoldoende studies uitgevoerd naar alternatieve locaties en opties zoals zonnepanelen of kleinere windturbines. Een project-MER werd niet opgemaakt en is niet strikt noodzakelijk in deze procedure. Maar een vrijwillig project-MER zou veel vragen kunnen beantwoorden over de cumulatieve effecten op de omgeving.

Watertoets en eigendom

De voorgestelde locatie kent enkele complicaties. Zo ligt een deel in een overstromingsgevoelig gebied, en is er onvoldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van reliëfwijzigingen. Bovendien ontbreekt er consensus met de eigenaar van een perceel dat essentieel is voor de uitvoering van de plannen. Dit onderstreept de noodzaak voor een beter uitgewerkt voorstel.

“Het college roept de initiatiefnemer op om alternatieven te onderzoeken, zoals andere locaties, aangepaste windmolengroottes en alternatieve energiebronnen, de communicatie met de lokale gemeenschap te verbeteren, de ecologische impact grondig te herzien en een uitgebreide milieueffectenrapportage op te stellen.”, gaat de burgemeester verder.

“De energietransitie is een essentiële stap naar een duurzame toekomst, maar we erkennen dat dergelijke veranderingen altijd spanningen met zich meebrengen. Zeker in een dichtbevolkte regio zoals de onze, waar ruimte schaars is en verschillende belangen elkaar kruisen, blijft het een complexe uitdaging. Het is onze verantwoordelijkheid om hierin een zorgvuldig evenwicht te vinden, met oog voor zowel de maatschappelijke als de ecologische impact.”