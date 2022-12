Protest tegen komst vier ‘reuzewindturbines’ in Ieper

Bezorgde bewoners van de Ieperse deelgemeenten Brielen en Vlamertinge zijn niet opgezet met de mogelijke komst van vier ‘reuzewindturbines’ in hun omgeving. Ze richtten een buurtplatform op en organiseren binnenkort een infomoment.

Energieproducent Luminus stelde op woensdag 23 november de plannen voor om vier windturbines te bouwen langs de Noorderring tussen Ieper en deelgemeente Vlamertinge. Die ‘Vredesmolens’ zouden jaarlijks 56.000 MWh groene energie moeten produceren, goed voor het jaarlijks verbruik van 12.500 gezinnen.

De locatie beantwoordt volgens Luminus aan de criteria van de Vlaamse overheid. Het project zou ook de stad Ieper helpen haar klimaatdoelstellingen van 40 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030 te behalen.

Dit kaartje toont waar de windmolens zouden komen.

Buurtbewoners zijn minder enthousiast. Vertegenwoordigers uit wijken in Brielen en Vlamertinge hebben zich gegroepeerd in een buurtplatform dat zich verzet tegen de plannen van Luminus. “Deze ‘reuzewindturbines’ hebben een piekhoogte van 200 meter, dubbel zo hoog als de Ieperse kathedraal.”

“Bovendien zouden ze ingeplant worden op slechts enkele honderden meters van woongebieden. Met ons buurtplatform willen we de mensen correct informeren, want de door Luminus verstrekte info is al te zeer een goednieuwsshow die voorbij gaat aan de echte problemen van slagschaduw, ver-dragend geluid, grondtrillingen en storend zicht.”

Het buurtplatform voorziet een infomoment op dinsdag 20 december om 20 uur in het VTI van Ieper. “Specialisten op het vlak geluid, trillingen, en dergelijke zullen er ingaan op de bekommernissen van de mensen. We hebben bovendien een advocaat onder de arm genomen die gespecialiseerd is in de materie”, klinkt het nog.