Project Vredesmolens in Ieper on hold na negatief advies voor twee van de vier windmolens

De Vredesmolens deden de voorbije maanden al veel stof opwaaien. Er waren zowel voor -als tegenstanders. Nu werd er voor twee van de vier molens een negatief advies gegeven. Luminus trekt de vergunningsaanvraag in en het bereidt een nieuw voorstel voor.

“Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag voor de Vredesmolens werden verschillende adviezen opgevraagd ter beoordeling door de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie”, meldt Nico De Bie, communicatiedirecteur bij Luminus. “Hierbij werden twee van de vier windturbines negatief geadviseerd door Agentschap Natuur en Bos (ANB) omwille van het ‘niet doorstaan van de natuurtoets door negatieve impact op akkervogels.’ Luminus neemt deze beoordeling ter harte en besloot om de vergunningsaanvraag in te trekken en bijkomend natuuronderzoek uit te voeren. We bereiden een nieuw projectvoorstel voor dat tegemoet komt aan de opmerkingen van ANB.”

Tevreden stadsbestuur

Het project kende voorstanders – zoals de Klimaatambassade – die meer dan 200 steunschriften indienden. Toch namen de 1.264 bezwaarschriften de bovenhand. Ook Stad Ieper diende een negatief advies in. “We bevestigen dat er vanuit de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie voor twee molens een negatief advies is, waarbij er rekening werd gehouden met de bezwaren van Agentschap Natuur en Bos. Die bezwaren waren de impact op het broedseizoen van de akkervogels en de inplanting in waardevol agrarisch landschap”, zegt schepen van Omgeving Philip Bolle (Vooruit). “Wij willen repowering en/of clustering. Met die argumenten werd voorlopig geen rekening gehouden en met de argumenten van het actiecomité evenmin. In feite maakt de reden van het tegenhouden niet uit. We zijn vooral tevreden dat dit project er (voorlopig) niet komt. Ik denk dat we er nu geruime tijd niets van zullen horen en dat ze dan na rijp beraad een nieuw voorstel zullen indienen”, aldus schepen Bolle, die dinsdagavond toevallig deelneemt aan een debat van GECORO Ieper en Heuvelland over windmolens en energietransitie. “Voorlopig zijn er nog geen nieuwe aanvragen van andere bedrijven. Al hadden we al een voorbespreking met Aspiravi. Dus het kan dat er binnenkort van hun kant een aanvraag zal komen.”