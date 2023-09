Proefproject voor drijvend zonnepanelenpark op de Put in Nieuwkapelle loopt vertraging op

Het proefproject voor een drijvend zonnepanelenpark op de Put in Nieuwkapelle, bij Diksmuide, loopt vertraging op. Er is nog geen externe partner gevonden om het project te realiseren. Dat laat De Watergroep weten.

De Watergroep kreeg begin vorig jaar groen licht om een drijvend zonnepanelenpark van 2 hectare te bouwen op de Put van Nieuwkapelle. Op de oevers van deze grote vijver staan al enkele windmolens van Beauvent. Maar nu zou ook de helft van de vijver bedekt worden met zonnepanelen.

“Het gaat om een grote constructie, die in het midden van de vijver zal drijven”, klonk het toen bij schepen van Energie, Marc Deprez (Idee Diksmuide). “We vinden het als stad belangrijk om in alternatieve energie te voorzien, zeker naar de toekomst toe. Met die drijvende zonnepanelen kunnen we energie opwekken voor 530 gezinnen. Alle randen van de vijver blijven wel volledig vrij. Zo kunnen vissers en andere recreanten de vijver nog gebruiken.”

Externe partner

Het was de bedoeling dat de zonnepanelen er eind dit jaar zouden liggen, maar het project loopt vertraging op. “De plannen om de drijvende zonnepanelen te plaatsen zijn er nog altijd, maar we zijn nog altijd op zoek naar een externe partner voor de realisatie”, laat De Watergroep weten. “Daardoor is er wat vertraging in het project en in samenspraak met Stad Diksmuide zullen we dat verder opnemen. De realisatie, die dit najaar gepland stond, is dus niet meer mogelijk.”

Ook schepen Marc Deprez bevestigt dat het project vertraging oploopt. “Het dossier voor de drijvende zonnepanelen op de Put van Nieuwkapelle staat momenteel ‘on hold’. De Watergroep had een firma onder de arm genomen voor de uitvoering en het runnen, maar een andere firma vecht nu de gunning aan.” (DM)