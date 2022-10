Prinses Elisabeth Eiland wordt eerste energie-eiland ter wereld: “Het eiland wordt tegelijk een knooppunt van een Europees elektriciteitsnetwerk”

Netbeheerder Elia heeft maandagmiddag in Oostende het conceptplan voorgesteld voor het eerste energie-eiland ter wereld. Het Prinses Elisabeth Eiland van zo’n vijf hectare groot komt op 45 kilometer zeeinwaarts voor Oostende te liggen en moet op termijn de capaciteit van wind op zee verviervoudigen.

Netbeheerder Elia stelde het conceptplan voor het eerste energie-eiland ter wereld voor in het bijzijn van minister van Energie, Tine Van der Straeten, en minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne. Dat eiland wordt het schakelpunt tussen de offshore windparken van de tweede offshore wind zone en het hoogspanningsnet aan land. “Het energie-eiland is een serieuze sprong voorwaarts in de energietransitie”, zegt Chris Peeters, CEO van Elia Group. “Naast het aan land brengen van 3,5 gigawatt offshore wind, wordt het eiland ook een eerste knooppunt van een Europees elektriciteitsnetwerk op zee. De Noordzee heeft nog heel wat windpotentieel te bieden en het eiland verschaft daar toegang toe.”

De hoogspanningsinfrastructuur op het eiland zal de exportkabels van de windparken uit de Prinses Elisabeth zone bundelen en moet op termijn dienen als hub voor nieuwe interconnectoren (onderzeese hoogspanningslijnen, red.) met Groot-Brittannië en Denemarken, al worden die pas tegen 2030 verwacht. Het eiland zal opgebouwd worden uit betonnen caissons die opgevuld worden met zand. Het zal voornamelijk gevuld worden met transmissie-infrastructuur zowel voor de aansluiting van de nieuwe windparken met een maximum capaciteit van 3,5 gigawatt. Er komt ook een kleine haven voor de onderhoudsploegen en een helideck. Rond het eiland komen 300 kilometer aan wisselstroomkabels en 60 kilometer aan gelijkstroomkabels.

8 gigawatt

Tegen 2030 wil onze regering zo de windenergie op zee optrekken van 2,2 naar 6 gigawatt en nog eens tien jaar later zou 8 gigawatt windenergie geproduceerd moeten worden vanop zee. “Door de capaciteit van wind op zee te verviervoudigen tegen 2040 versterken we onze energieonafhankelijkheid, verlagen we onze facturen en verminderen we bovendien de CO2-uitstoot”, aldus minister Van der Straeten.

Om aan die vervoervoudiging te geraken is echter nog een derde zone nodig. “Dat is niet evident gezien de kleine oppervlakte van onze Noordzee”, liet minister Van Quickenborne optekenen. “Er is dus nog geen zekerheid, maar we moeten er alles aan doen om aan die 8 gigawatt te komen. We willen ook hard inzetten op de veiligheid, zeker met de situatie rond de Nordstream pijpleidingen. Recent hebben we een wet ingevoerd die de maatregelen aanzienlijk verstrengt en zo voorzien we voortaan camerabewaking op zee, drones, volgen we buitenlandse schepen in onze water nauwgezet op en komt er een frequente veiligheidsanalyse door de bevoegde diensten.”

2026

De bouw van het eiland zal zo’n 450 miljoen euro kosten, maar het totale kostenplaatje wordt geraamd op 2 miljard euro. Al kan het energie-eiland op middelen uit het Covid-herstelfonds dat België door de Europese commissie heeft laten goedkeuren en waarvoor een subsidie van 100 miljoen euro toegekend moet worden. Op het eiland komt ook een broed- en rustplaats voor vogels. De bouw van het eiland zou in 2024 starten en zou medio 2026 afgerond moeten zijn.